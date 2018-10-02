«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова

Любовь к музыке Владимир Хазанов получил по наследству, а конструировать тянуло с самого детства. Однажды мальчик заболел и долго слушал, как отец играет на скрипке. Вдохновленный, он попросил принести ему кусочек дерева и ножик. Так в 7 лет Володя сделал свою форму четырехструнной классики.

Владимир Хазанов, музыкант, мастер по реставрации и изготовлению скрипок:

Вообще, мой идеал специальности всегда был инженер-конструктор. В Ленинградском училище был известный мастер Иван Петрович Кривов. Кое-какие знания и уроки у него почерпнул.

Скрипки от талантливого мастера разлетелись по всему миру. Они приносят музыкантам звания лауреатов. А все потому что каждую деталь Владимир Хазанов делает с душой. Правда, больше одного инструмента в год не создает. Художник не хочет быть просто ремесленником.

Владимир Хазанов:

Один раз сделал скрипку, которая мне так не понравилась, и я три года не мог прикоснуться. Самое волнительное для скрипичного мастера это первый звук. Или тебя ждет восторг или полное разочарование.

По ночам в окошке мастера горит свет. Нижнюю поверхность Владимир оттачивает из карпатского клена, который раздобыл еще во времена Советского Союза. Как настроит мастер, так скрипка и зазвучит, здесь важен каждый миллиметр. А известного мастера Антонио Страдивари выручал идеальный слух.

Владимир Хазанов:

Он уже имел представление, что из этого куска дерева получится. Есть такая теория, что наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари. Вполне может быть, потому что дерево становится как камень и это добавляет звучания.

Владимиру Хазанову приносят скрипки на реставрацию, как к доктору. Мастер определяет точный диагноз, заживляет трещины и не только.

Называть скрипки женскими именами для Владимира Хазанова – добрая традиция. В честь жены – Алена, дочки – Елизавета. Неравнодушна к творениям дедушки и внучка мастера. Маленькая Алиса уже успела получить в подарок свой именной инструмент.

Итальянцы создавали четырехструнную классику в подражание человеческому голосу. Традиции хранят в городе Кремона. Вот уже несколько столетий – это центр скрипичного производства. Возможно, благодаря такому таланту, как у Владимира Хазанова, на карте музыкальных столиц появится и Минск.