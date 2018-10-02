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«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова

02 октября 2018 08:17
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Любовь к музыке Владимир Хазанов получил по наследству, а конструировать тянуло с самого детства. Однажды мальчик заболел и долго слушал, как отец играет на скрипке. Вдохновленный, он попросил принести ему кусочек дерева и ножик. Так в 7 лет Володя сделал свою форму четырехструнной классики. 

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -1

Владимир Хазанов, музыкант, мастер по реставрации и изготовлению скрипок:
Вообще, мой идеал специальности всегда был инженер-конструктор. В Ленинградском училище был известный мастер Иван Петрович Кривов. Кое-какие знания и уроки у него почерпнул. 

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -4

Скрипки от талантливого мастера разлетелись по всему миру. Они приносят музыкантам звания лауреатов. А все потому что каждую деталь Владимир Хазанов делает с душой. Правда, больше одного инструмента в год не создает. Художник не хочет быть просто ремесленником.  

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -7

Владимир Хазанов: 
Один раз сделал скрипку, которая мне так не понравилась, и я три года не мог прикоснуться. Самое волнительное для скрипичного мастера это первый звук. Или тебя ждет восторг или полное разочарование

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -10

По ночам в окошке мастера горит свет. Нижнюю поверхность Владимир оттачивает из карпатского клена, который раздобыл еще во времена Советского Союза. Как настроит мастер, так скрипка и зазвучит, здесь важен каждый миллиметр. А известного мастера Антонио Страдивари выручал идеальный слух.    

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -13

Владимир Хазанов:
Он уже имел представление, что из этого куска дерева получится. Есть такая теория, что наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари. Вполне может быть, потому что дерево становится как камень и это добавляет звучания.  

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -16

Владимиру Хазанову приносят скрипки на реставрацию, как к доктору. Мастер определяет точный диагноз, заживляет трещины и не только.  

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -19

Называть скрипки женскими именами для Владимира Хазанова добрая традиция. В честь жены Алена, дочки Елизавета. Неравнодушна к творениям дедушки и внучка мастера. Маленькая Алиса уже успела получить в подарок свой именной инструмент. 

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -22

Итальянцы создавали четырехструнную классику в подражание человеческому голосу. Традиции хранят в городе Кремона. Вот уже несколько столетий это центр скрипичного производства. Возможно, благодаря такому таланту, как у Владимира Хазанова, на карте музыкальных столиц появится и Минск.  

«Наши скрипки через 200-300 лет будут звучать как Страдивари». Показываем рабочее место Владимира Хазанова -25

Владимир Хазанов:
Скрипичную школу надо создать именно мастеров.  

# Музыкальный инструмент # Музыка # Владимир Хазанов # Фотофакт # Музыкальные инструменты

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