Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

Какая программа запланирована на осень?

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Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:

В ноябре, вообще, очень насыщенно. Планируется выступление с известными зарубежными артистами – это и Анастейша, и Brit Floyd. Также планируется выступление с Венским Штраус-Оркестром совместно с нашим коллективом.

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