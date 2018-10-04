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Anastacia и Brit Floyd выступят с Президентским оркестром Республики Беларусь в ноябре

04 октября 2018 10:23
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь – Виктор Бабарикин.

Какая программа запланирована на осень?

Песни Высоцкого и Metallica Show: два уникальных концерта этой осенью даст Президентский оркестр Республики Беларусь

Виктор Бабарикин, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь:
В ноябре, вообще, очень насыщенно. Планируется выступление с известными зарубежными артистами – это и Анастейша, и Brit Floyd. Также планируется выступление с Венским Штраус-Оркестром совместно с нашим коллективом.

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# Музыкальные события в Минске # Музыка # Виктор Бабарикин # Фотофакт # Музыка

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