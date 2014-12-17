Основатель коллектива «А-Студио» Байгали Серкебаев: Главный успех - любовь к профессии!

В чем секрет успеха?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Я думаю, что самый главный успех - любовь к своему любимому делу, своей профессии. И, конечно же, терпение. Вообще, успех складывается из многих факторов: это и хорошая музыка, и хорошее исполнение… Но я думаю, что это не столь важно, чем чисто человеческие отношения в коллективе. С самого начала создания «А-Студио» вдвоем с Владимиом Миклошичем мы плывём на этом корабле, который называется «А-Студио», и мне очень повезло, что я встретил такого замечательного друга. Вместе уже более 25 лет, потому что до этого мы работали вместе с Розой Рымбаевой, которая ранее аккомпанировала в составе группы «Арай».

Какие у Вас отношения с Кэтти?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Кэтти - «пацанка», у неё очень боевой характер. Несмотря на то, что она прекрасная девушка. Естественно, есть у нее черты, которые присущи всем женщинам: некая капризность. Особенно первое время, когда она могла очень сильно уставать. Мы то уже люди закалённые… Но в конце-концов, она уже научилась смиряться с какими-то событиями. Для неё это большая школа, которую она прошла за все эти 10 лет в «А-Студио».

«А-Студия» и симфоническая музыка. В последнее время удар делается именно на это направление. Очень интересно. А возможен ли подобный концерт в Минске?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Конечно, возможен. У исполнителей, когда он гастролирует и выступает с разными оркестрами есть такая возможность. Мы сделали оркестровые записи некоторых песен, которые очень любимы нашими слушателями. Думаю, такую же программу мы сделаем и в Минске, ведь у вас, как я знаю, есть замечательный оркестр, замечательные музыканты…. Это будет новое звучание…

Вспомним детство. Мне почему-то кажется, что Вам в детстве сыну оперного певца пророчили немного другое будущее. Что Вас заставило отойти от классики и в восьмом классе собственноручно в мастерской смастерить гитару?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Естественно, мой отец был музыкантом, и очень хотел, чтобы я был дирижером. С детства я был усажен за инструмент. Это были часы мучения, которые проходит любой музыкант. Но тем не менее, потом это всё воздаётся. Мне очень повезло: в конце обучения в музыкальной школе я попал к очень хорошему педагогу, который и удержал меня в этом направлении музыки. Я окончил консерваторию, но параллельно я интересовался поп-музыкой, уже в восьмом классе «лепили» собственную гитару, были увлечены западной музыкой. И, кстати, одним из любимых коллективов у меня был - ансамбль «Песняры». Жизнь была наполнена прослушиванием кассет группы «The Beatles», «Qween», но особое место в ней занимали «Песняры». Я был очень рад попасть на их концерт, кода «Песняры» приехали в Казахстан.

А почему Вы решили собственными руками смастерить гитару? Нельзя было пойти в магазин и купить?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Во-первых, мы были ещё молодые. В школе нам было лет по 14. Денег тогда не было. Как сейчас помню, гитара тогда стоила 405 рублей. Это была несбыточная места - мы приходили в «ЦУМ», она стояла на витрине, была яркого бардово-малинового цвета. Это было для нас недосягаемо. Поэтому мы всё сделали сами и это была для нас очень дорогая вещь, которую мы создали сами.

Вы очень популярный человек, но не любите рассказывать о семье. Позвольте, я задам Вам вопрос: чем занимаются Ваши дочки?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

У меня две дочери, они уже достаточно взрослые. Старшая окончила институт экономики в Москве. Они обе занимались на скрипке. Но в какой-то момент мы перестали заставлять их это делать и сказали: «Давайте, девочки, выбирайте сами!». Старшая пошла совершенно по другому направлению, а младшая занималась скрипкой и параллельно интересовалась fashion-индустрией. Сейчас она учится в Лондоне по этой специальности «Fashion».

Я думаю, что музыка дала им самое главное -чувство прекрасного, чувство красоты. Занятия музыкой очень дисциплинируют человека. Они дают очень хорошие качества. Мне кажется, что музыка закладывает в людях некую волшебную энергию, которая помогает им проявить себя в совершенно других сферах.

Вы часто бываете в Минске. Что Вы можете сказать об этом городе?

Байгали Серкебаев, композитор, продюсер:

Мне очень нравится Минск. Прекрасные улицы, дома. Это европейский город. Он несколько выдержанный, вмеру строгий, но очень душевный, открытый.