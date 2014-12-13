Новости Беларуси. В Минске проходит международный оперный форум. В 2014 году на сцене Большого зрители увидят лучшие спектакли театра с участием известных оперных артистов со всего мира. Еще одно новшество этого форума — международный конкурс вокалистов. Проходит он впервые, но уже успел собрать участников из 24 стран.

К вокальным баталиям Илье не привыкать. Неоднократный лауреат престижных международных фестивалей. Он же — финалист проекта «Большая опера», поэтому после выступления на минском конкурсе вокалистов, где за звание лучшего споют еще 150 участников, солист театра спешит на репетицию. В рамках уже оперного форума он сыграет в «Пиковой даме», ему же отведена роль Сильвио в нашумевших «Паяцах».

Илья Сильчуков, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Он под пристальным вниманием у публики. В эпоху масс-медиа, я думаю, что эта постановка особенно актуально, потому что мы все ищем кого-то, на кого можно равняться.

Театр в театре. Премьера «Паяцы» — правдивая до последнего слова история о такой привлекательной внешне, но невероятно тяжелой изнутри жизни артиста, этакий мир картинных историй на сцене и за ее кулисами. Правда, единственный шедевр итальянца Руджеро Леонкавалло интерпретирован. На суд зрителей — постановка на современный манер.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Что ни голос, то своя индивидуальность, своя особенность, свой талант, прекраснейшие голоса. Безусловно, не так просто определять победителя.

По мотивам произведения Пушкина, в интерпретации композитора Чайковского «Пиковая дама» уже успела отгреметь на театральных подмостках в июле. Тогда же завоевала многотысячные овации. К слову, во время форума спектакль удивит актерским составом. На роль графини приглашена певица с мировым именем Ирина Богачева. Эту самую роль она не исполняет, а скорее проживает вот уже 50 лет.

Ирина Богачева, артистка Мариинского театра, народная артистка Советского Союза:

Она с характером. Это не дряблая старушка, она не позволит себе где-то в присутственном месте изображать, что ей трудно, больно.

Свою графиню на сцене она не мыслит без уникальных сценических платьев, поэтому на гастроли народная артистка всегда отправляется с собственным театральным гардеробом. К слову, в Беларуси солистка Мариинского театра частый гость.

Ирина Богачева, артистка Мариинского театра, народная артистка Советского Союза:

Я вообще люблю вашу страну. Недавно я была в Бресте. Я сюда как домой. С огромным удовольствием.

За время форума зрители увидят пять лучших постановок Большого. Завершится фестиваль по традиции грандиозным концертом. Правда, на этот раз не одним. Вслед за оперными солистами с мировым именем на сцене театра выступят лауреаты минского вокального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.