Белорусская рок-группа «Яnkey»: Для нас главное - нести своё творчество!

Расскажите про ваше участие в проекте «Звёздный ринг». Как Вы относитесь к тому, что кавер-бэнды приглашают, чтобы исполнять различные известные хиты?

Ян Женчак, вокалист, скрипач рок-группы «Яnkey»:

Я считаю, что это здорово. А что касается кавер-бэндов, то мы, если честно, уже переходим на собственную музыку. В принципе изначально мы начинали как кавер-бэнд, чтобы вспомнить все наши любимые хиты. Сыграть их! Ведь каждый в детстве мечтал сыграть какую-нибудь песню, будь то «Nirvana», «Metallica»…

Какое основное направление в группе? Вы перепиваете хиты, либо есть своё авторство?

Ян Женчак, вокалист, скрипач рок-группы «Яnkey»:

Нет, конечно. Во-первых, мы исполняем рок, рок-н-рол… И естественно, пишем уже альбом полноформатный, свой. Главное всё же - нести своё творчество. Но о народных хитах мы не забываем, потому что народу нравится это слушать, к тому же нравится слушать в нашем исполнении.

Клипы на композиции «Тише» и «Не спеши » вышли одновременно в один день. Почему?

Ян Женчак, вокалист, скрипач рок-группы «Яnkey»:

Во-первых, никто так не делал, это раз. Во-вторых, слишком разные клипы получились: и по настроению, и по сюжету. Если один - это клип, где ты преодолеваешь какие-то трудности, проходишь через них, то во втором - любовная история, переживания, чувства и т.д. Есть клипы в которых самоосазнание, сопереживание… А есть клипы, где просто любовная история…

Чем вы занимаетесь помимо работы?

Ян Женчак, вокалист, скрипач рок-группы «Яnkey»:

Очень много занимаемся творчеством. Например, Дима у нас заслуженный учитель барабанного дела, вернее, наверное, «барабанный учитель года». Он преподает в школе чувство ритма.