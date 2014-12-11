14-летний пианист Владислав Хандогий выиграл международный конкурс «Щелкунчик»

Новости Беларуси. 14-летний пианист Владислав Хандогий из Беларуси завоевал золото и приз зрительских симпатий на XV Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Проходил он в Москве и транслировался на российском телеканале. Кстати, таких успехов белорусские музыканты не достигали за всю историю творческого состязания.

Владислав живёт в столице, учится в колледже при Академии музыки, а в будущем планирует покорить ещё не один музыкальный олимп и даже преподавать. Знаменитые произведения в исполнении теперь уже известного юного пианиста послушала съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Мягкие ноты и мелодичное звучание. В его руках «Прелюдия» знаменитого Сергея Рахманинова словно и звучит по-другому. По-юношески, но тем не менее так проникновенно. А ведь когда-то в музыкальный мир юного Владислава привёл брат. Буквально «заразил» своим примером.

Владислав Хандогий, победитель XV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»:

Брат играл на фортепиано, мне хотелось играть, как он. И родители меня в 7 лет отвели в музыкальную школу.

Пётр Хандогий, отец:

Мы увидели, что Влад тянулся к этим звукам фортепианным, пробовал даже играть. Это в раннем детстве - с 4 лет.

Своей проникновенностью он покорил и искушённого зрителя, и даже профессиональное жюри. Золото и приз зрительских симпатий 14-летний Владислав привёз прямиком из Москвы с XV Международного телевизионного конкурса юных музыкантов. Причём, впервые за всю историю состязания.

Владислав Хандогий:

Этот диплом давали за участие в конкурсе «Щелкунчик».

Струнные, духовые и ударные. Всего за признание телезрителей боролись в 16 номинациях 48 участников со всего мира. Не конкурентов, - подчёркивает Владислав. Кстати, за кулисами его негласно назвали самым спокойным «Щелкунчиком». Но вот на сцене он абсолютно другой.

Владислав Хандогий:

Когда играешь, отключаешься от всего и думаешь только об образе, о музыке. Никого своими соперниками не считал. На конкурсах надо не бороться с соперниками, а преодолевать преграды перед собой.

Вместе с мальчиком на конкурс ездил и педагог из родного музыкального колледжа. Ирина Семеняко с юным пианистом занимается лишь полтора года, но, говорит, уже увидела ту самую музыкальную одарённость. Кстати, именно она и посоветовала мальчику попробовать себя на одном из престижных музыкальных состязаний.

Ирина Семеняко, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Конкурс очень интересный, очень сложный, потому что все происходит под прицелом кинокамер. Детям нужно разыгрываться под камеры.

Кстати, для юного музыканта любимый педагог стал примером. Владислав мечтает преподавать. Таким же юным и талантливым. А также гастролировать и покорить ещё не один музыкальный олимп. А вот в свободное от творческих поединков время вместо сцены Влад соперничает на шахматной доске. Теперь уже с отцом.

Пётр Хандогий:

Чтобы показывать результаты на конкурсах, именно такие, которые Влад сейчас показал, для этого надо очень много заниматься.