Определили победителя Беларуси на Международном конкурсе эстрадной песни «Витебск»

Новости Беларуси. Представителя Беларуси на Международном конкурсе эстрадной песни «Витебск» 8 апреля определяли в столице. На втором этапе отборочного тура выступило 10 претендентов. Сегодня на суд жюри конкурсанты представили по 2 композиции.

Среди претендентов - победители и участники других республиканских и международных конкурсов, в том числе Алексей Гросс, выступавший в национальном отборочном туре «Евровидения-2013» и Ксения Кубина - финалистка проекта «Поющие города».

Жюри определилось с двумя победителями. На их взгляд, сильнее других были Александр Соловьев из Молодечно, представляющий Национальный академический оркестр симфонической и эстрадной музыки, и минчанин Александр Ковалев из Белорусского государственного университета культуры и искусств. Один из них будет основным участником конкурса в Витебске, второй – резервным.

Кому именно доверят выйти на сцену амфитеатра, жюри определит в ближайшее время. 9 апреля же станет известно, кто представит нашу страну на детском конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачесвкий, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

В этом году были интересные конкурсанты, как среди девушек, так и среди парней, но кто-то, наверное, был более стабилен, более уверен, более эмоционален, и, наверное, более удачно подобрал репертуар, чтоб смог раскрыться. Члены жюри пришли единогласно к одному мнению, у нас не было долгих споров, все быстро разобрали.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

У нас богатая песенная культура, и не нужно уходить и к чьему-то репертуару и брать песни какой-то другой страны, у нас есть, что показывать. У нас огромный, большой пласт песенного наследия и культуры, который нужно поднимать.

Александр Ковалев, участник отборочного тура Международного конкурса эстрадной песни «Витебск»:

Конкурсный день, действительно, очень сложный, серьезные соперники, я каждого отстоял, отслушивал за кулиской там, сзади, и хочу сказать, что да, я, действительно, волновался. И то, что назвали мою фамилию, для меня было очень большим сюрпризом. Теперь я один из двух главных претендентов Беларуси, и это очень большая ответственность, и я хочу сказать, что это очень хорошая мотивация.