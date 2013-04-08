«Звездный ринг»: Ивацевичи против Солигорска

Те, кто пристрастился к нашим еженедельным встречам, в курсе, что «Звездный ринг» в этот раз принадлежит участникам проекта «Поющие города». Именно они в пяти раундах будут отстаивать свое право выступать на одной сцене с маститыми исполнителями. И кураторы по-прежнему прикрывают тылы новичкам, дают добрый совет или нагоняй в зависимости от ситуации.

А теперь станем еще ближе. Сегодня, 30 марта, на «Звездный ринг» выйдет Владислав Попок из Солигорска под началом артиста Германа. Как признается сам Владислав, это сотрудничество весьма успешно и продуктивно. Возможно, мы и глазом не успеем моргнуть, как на эстраде на одного Германа станет больше.

Ольга Плотникова приручила и теперь в ответе за молодых исполнителей из Ивацевичей. Александра Бонда и Никита Мирзоев. Никита, к сожалению, не смог участвовать, но Александра не растерялась и нашла ему замену – Антона Плюто.

Уверены, что у ребят все получится.