«Звездный ринг»: Глубокое против Пинска

Нам всегда есть, что вам показать. Это «Звездный ринг» на телеканале СТВ.

Мы вернулись с великой миссией: дать участникам проекта «Поющие города» проверить на прочность свое желание попасть на эстраду. Впрочем, согласитесь, что одного желания обычно мало. Хорошо, когда за тобой кто-нибудь стоит, особенно если это профессиональный артист белорусской эстрады.

Конкретизируем. Сегодня, 2 марта, Анна Шаркунова представляет телезрителям дуэт из Пинска – «Маша и Гоша». Маша и Гоша из категории людей, которые никогда никуда не торопятся. Это и правильно, если учесть, что все циклично. Поэтому тот, кто ушел на дистанцию первым, все равно окажется позади.

Татьяна Китова и Жанна Нарицына из города Глубокое. Их заставила «плясать под свою дудку», точнее «петь под свою скрипку» Натана. Сегодня девушки будут играть на более тонком инструменте – на струнах нашей души.