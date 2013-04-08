«Звездный ринг»: Береза против Борисова

Отыскивать и делать всеобщим достоянием таланты, которые еще не примелькались, наша основная миссия. А мы – шоу на телеканале СТВ «Звездный ринг».

Следуя новой концепции, мы выпускаем на ринг исполнителей, не искушенных сценической жизнью, тех, кто стал победителем в жестком конкурсном отборе проекта «Поющие города». Но и у нас им придется несладко. В пяти раундах мы будем проверять их на прочность, закалку и волю к победе. Победитель будет избран согласно голосованию наших телезрителей.

Сегодня, 16 марта, на «Звездный ринг» выходит борисовская группа «Sun Road 21». Их уже знают и в столице создатели гимна для своих титулованных игроков футбольного клуба «Батэ». Ребята выступают под покровительством солиста группы «Дрозды» Виталия Карпанова.

Этой мужской сборной в одиночку будет противостоять очаровательная девушка из города Береза Екатерина Муратова. Впрочем, ей смелости и таланта не занимать. Молодую певицу уже заметил и пригласил к себе в оркестр маэстро Михаил Финберг. Кроме того, за нее горой солист группы «Цвет алоэ» Сергей Лапковский.