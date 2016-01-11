«Он мог все»: мир скорбит о Дэвиде Боуи
Новости Великобритании. Больше года он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее.
Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки».
Жители Лондона несут цветы и свечи к местам, связанным с Дэвидом Боуи. Букеты и памятные записки появились у дома, где музыкант провёл детство. Цветы приносят и в самый центр Лондона. Здесь, на Хэддон-стрит, была сделана фотография для культового альбома музыканта «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars».
За музыкальную карьеру он выпустил 25 альбомов, последний из которых (Blackstar) вышел 8 января 2016 года – в день рождения певца и, так сложилось, всего за несколько дней до смерти.
Заглавная композиция используется как музыкальная заставка к телесериалу «Последние пантеры». В этой песне есть такие слова:
«Что-то случилось в день, когда умер он
Душа поднялась на метр и в сторону отошла
Кто-то еще занял его место и смело кричал
Я черная звезда, я черная звезда».
Поклонники Боуи по всему миру скорбят. «Ушел гений, он умел все», – пишут в социальных сетях.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью легендарного музыканта.
Политик признался, что вырос, «слушая поп-гения Дэвида Боуи и наблюдая за ним». Премьер-министр Великобритании назвал музыканта мастером перевоплощения и заявил, что его уход – невероятная потеря.
«Почти в слезах от внезапных новостей о кончине Дэвида Боуи», – написал рок-музыкант Билли Айдол.
Элайджа Вуд, британский актер:
Никогда не представлял себе мира без него. Он поднялся в космос, откуда когда-то пришел. Прощай, Дэвид Боуи.
Пронзительные сообщения на своих страницах в социальных сетях оставляет певица Мадонна.
Мадонна:
Я безутешна. Этот великий Артист изменил мою жизнь! Это был первый концерт, который я видела в Детройте.
Сын Боуи, кинорежиссер Данкан Джонс, признался, что ему очень тяжело говорить о смерти отца.