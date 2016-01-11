«Он мог все»: мир скорбит о Дэвиде Боуи

Новости Великобритании. Больше года он боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее. Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки».

Жители Лондона несут цветы и свечи к местам, связанным с Дэвидом Боуи. Букеты и памятные записки появились у дома, где музыкант провёл детство. Цветы приносят и в самый центр Лондона. Здесь, на Хэддон-стрит, была сделана фотография для культового альбома музыканта «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars».

За музыкальную карьеру он выпустил 25 альбомов, последний из которых (Blackstar) вышел 8 января 2016 года – в день рождения певца и, так сложилось, всего за несколько дней до смерти.

Заглавная композиция используется как музыкальная заставка к телесериалу «Последние пантеры». В этой песне есть такие слова:

«Что-то случилось в день, когда умер он

Душа поднялась на метр и в сторону отошла

Кто-то еще занял его место и смело кричал

Я черная звезда, я черная звезда».

Поклонники Боуи по всему миру скорбят. «Ушел гений, он умел все», – пишут в социальных сетях.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью легендарного музыканта.