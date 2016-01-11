Британский певец Дэвид Боуи умер от рака

Британский певец Дэвид Боуи скончался в возрасте 69 лет, сообщается на официальной странице артиста в Facebook.

Дэвид Боуи скончался в окружении своей семьи после отважной схватки с раком, продлившейся 18 месяцев.

Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки». При этом Боуи удавалось сохранять собственный узнаваемый стиль, успешно совмещая его с актуальными музыкальными направлениями.

Боуи считается новатором, в частности, благодаря своим работам 1970-х. Он оказал влияние на многих музыкантов, был известен своим характерным голосом и интеллектуальной глубиной созданных им работ.

Он начал музыкальную карьеру в конце 1960-х годов, став одним из пионеров британского глэм-рока. Выпустив в первые годы своей деятельности альбом David Bowie и несколько синглов, Дэвид Боуи тем не менее стал известен широкой публике лишь осенью 1969 года, когда его песня «Space Oddity» достигла первой пятерки в британском хит-параде.

После трех лет экспериментов он вновь появился на публике в 1972 году во время расцвета глэм-рока, создав яркий, андрогинный образ персонажа по имени Зигги Стардаст. Его хит-сингл «Starman» из знаменитого альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars вошел в первую десятку хит-парада Великобритании.

В общей сложности за карьеру Боуи выпустил 25 полноценных альбомов, суммарно его записи разошлись тиражом более 130 млн экземпляров.

В минувшую пятницу Боуи отметил свой 69 день рождения, выпустив новый студийный альбом «Чёрная звезда». Дэвид Боуи входил в список ста величайших британцев.

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