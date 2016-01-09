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Международный фестиваль классической музыки стартует 9 января в Бресте

09 января 2016 10:44
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Новости Беларуси. «Январские музыкальные вечера» — в Бресте. Высокая духовная музыка и церковные песнопения откроют сегодня, 9 января, 28 Международный фестиваль классической музыки.

В программе первого вечера заявлены выступления исполнителей из Италии, Грузии, Польши, Вьетнама, Беларуси. Кроме того, организаторы фестиваля обещают приготовить музыкальный сюрприз, который пока держится в секрете. Всего в фестивале примут участие более 300 музыкантов из 12 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фестиваль # Музыка

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