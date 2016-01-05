Лана Дель Рей подала в суд на двух фанаток из России

Новости США. Певица Лана Дель Рей заявила, что две девушки из России упорно ее преследуют, и она даже опасается за свою жизнь, сообщает Daily Mail.

Некие Юлия Поздина и Наталья Криницина ночевали у ее дома, кричали под окнами, оставляли длинные письма в почтовом ящике – угрожали применить физическую силу.

Дель Рей пыталась сменить место жительства, но фанатки нашли ее и по новому адресу.

Певица подала заявление в суд о нарушении личного пространства.

Девушкам вынесен обвинительный приговор: им запретили подходить к певице или ее дому ближе, чем на 100 метров.

И все же Лана Дель Рей все еще вынуждена пользоваться услугами телохранителей.

Это последняя в череде недавних неприятностей, обрушившихся на 30-летнюю исполнительницу.

В ноябре 2015 она рассталась со своим бойфрендом, фотографом из Италии Франческо Кароццини. Их роман продлился год. Затем была арестована женщина, подозревавшаяся в краже кабриолета Jaguar XK из дома звезды в Лос-Анжелесе. А незадолго до этого Лана обнаружила парня, который обосновался в ее гараже в Малибу.