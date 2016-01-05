Лана Дель Рей подала в суд на двух фанаток из России

Новости США. Певица Лана Дель Рей заявила, что две девушки из России упорно ее преследуют, и она даже опасается за свою жизнь, сообщает Daily Mail.
Некие Юлия Поздина и Наталья Криницина ночевали у ее дома, кричали под окнами, оставляли длинные письма в почтовом ящике – угрожали применить физическую силу.
Дель Рей пыталась сменить место жительства, но фанатки нашли ее и по новому адресу.
Певица подала заявление в суд о нарушении личного пространства.
Девушкам вынесен обвинительный приговор: им запретили подходить к певице или ее дому ближе, чем на 100 метров.
И все же Лана Дель Рей все еще вынуждена пользоваться услугами телохранителей.
Это последняя в череде недавних неприятностей, обрушившихся на 30-летнюю исполнительницу.
В ноябре 2015 она рассталась со своим бойфрендом, фотографом из Италии Франческо Кароццини. Их роман продлился год. Затем была арестована женщина, подозревавшаяся в краже кабриолета Jaguar XK из дома звезды в Лос-Анжелесе. А незадолго до этого Лана обнаружила парня, который обосновался в ее гараже в Малибу.