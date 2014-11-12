Народный артист России, композитор Игорь Крутой: В жизни раз бывает 60!

Игорь Яковлевич, наверняка Вы слышали сотни поздравлений в свой адрес. А какие слова и подарки оказались наиболее памятными и дорогими сердцу?

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор:

У меня действительно много подарков и много внимания. Но, наверное, самый дорогой для меня подарок - моя дочь нарисовала мне картину - свое видение этого события. Она очень хорошо рисует. Она изобразила меня. Очень интересно было увидеть ее глазами то, как она меня воспринимает.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Вашей юбилейной программе «В жизни раз бывает 60!»

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор:

Будет две программы. Одна - в Кремле. Это будет музыкальный жанр крассовер. В нем примут участие Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Лара Фабиан и замечательный человек Дживан Гаспарян - композитор, который написал музыку к фильму «Гладиатор». Для меня это будет очень изумительная программа! Немного проще для меня будет программа в Олимпийском, потому что там будут все старые хиты, которые будут исполнять различные артисты. Когда мы разговаривали с Аллой Борисовной, она сказала мне: «А-нука, напише мне новую песню на этот концерт!». Там будет немало премьер.

Мне грех жаловаться на внимание публики. Так получалось в моей жизни, что я ни дня не работал много, часто, но когда люди появлялись на моих концертах, всегда был аншлаг…

«Любовь, похожая на сон…» Позвольте, я перефразирую: «Жизнь, похожая на сон…» В личной жизни Вы - счастливый человек. В профессии - успешный. Как Вам удается быть счастливым в семье, успешным в работе? Вы верите в свою «счастливую звезду», или секрет в чем-то другом?

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор:

Во всем есть свои «погремушки»! Говорить о том, что у меня все так идеально, я бы не стал. Но, наверное, со стороны оно, видимо, выглядит именно так.

Все успехи, которые приходили - приходили не просто так. Надо было отработать и «сдать свою порцию крови» на то, чтобы все это получилось.

Но с другой стороны - зачем видеть «подводную» часть? Нужно видеть «надводную». И каким образом достигались эти успехи и результаты - это уже мои вопросы.

Игорь Яковлевич, а были ли у Вас моменты, когда Вы боялись, что Вы не сможете соответствовать совей фамилии - Крутой?

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор:

В 2006-2007 году, когда София Ротару узнала, что я уезжаю в Америку на несколько недель и говорит: «Слушай, ты приедь туда, позвони моей однокласснице, скажи, чтобы она мне деньги на счет не клала, там уже более 10 тысяч!». Я приезжаю туда, звоню:

«Я звоню Вам от Софии Ротару, это Игорь Крутой…». Она переспрашивает: «А фамилия Ваша как? Откуда Вы ее знаете?». Я говорю: «Я композитор! ». «А фамилия Ваша как?». «Крутой!». «А что Вы меня пугаете все время?!».

Вот такая вот у меня фамилия! (смеется)

Редко, когда композитора все знают в лицо. А помните, когда вы впервые решились выйти «из тени» с концертом?

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор:

Это было ровно двадцать лет назад. Концерт, посвященный моему 40-летию. Творческий вечер. Кстати, к нему была написана песня «Любовь, похожая на сон», «Ангел-хранитель». После того, как я написал песню для Ирины Аллегровой «Я тучи разведу руками», я написал песню «Незаконченный роман», которую она попросила спеть вдвоем.

То, что нас «поженили» после нее - это ладно, но для стал важен тот факт, что я стал узнаваем...

Что для Вас Счастье?

Игорь Крутой, Народный артист России, композитор: