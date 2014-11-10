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Детское Евровидение-2014. Конкурс пройдет 15 ноября на Мальте на территории судостроительного завода

10 ноября 2014 13:07
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Новости Мальты. 15 ноября Мальта откроет главный песенный конкурс Европы. Островное государство впервые принимает «Детское Евровидение». И к проведению престижного форума здесь подошли очень креативно.

Мальтийский судостроительный завод, который находится в городе Марса, станет местом проведения детского песенного конкурса.

Арена состоит из трёх больших ангаров, которые раньше использовались для хранения морских грузов. Центральный ангар как раз и станет сценой, а два прилегающих к нему будут использоваться в качестве входов-выходов и гримерных комнат.

Насладиться шоу вживую смогут более 4000 зрителей. Центральный ангар вмещает примерно 3,5 тысячи. Около тысячи зрителей займут места в фан-зоне.

Кстати, пресс-центр музыкального форума представляет собой большой шатер, где установлены компьютеры и оборудованы комнаты для интервью.

Пресс-служба международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2014»:
Уже несколько концертов были проведены внутри помещения судостроительного завода Malta Shipbuilding, а также это место является легкодоступным для общественного транспорта, так как находится рядом с автобусной остановкой Аддолората.

Напомним, за право называться победителем престижного музыкального форума будут бороться представители 16 стран. Композиция «Сокал» в исполнении белоруски Надежды Мисяковой прозвучит на европейских просторах первой. Слова и музыку к белорускоязычной песне 14-летняя минчанка написала сама (смотрите видео).

# Музыка # Надежда Мисякова

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