Детское Евровидение-2014: белоруска Надежда Мисякова выступит под номером 1

Новости Беларуси. 14-летняя Надежда Мисякова с белорусскоязычной композицией «Сокал» откроет международный песенный конкурс «Детское Евровидение».

Напомним, слова и музыку конкурсной песни Надя написала сама. Аранжировку сделал белорусский певец Юзари.

Покорять евровизийную сцену девочка будет вместе с танцевальным коллективом Vegas Dance.

Надежда Мисякова, участница международного детского конкурса песни «Евровидение-2014»:

Я написала песню в 12 лет по мотивам сказки «Перышко Финиста – Ясна сокола». В детстве я очень ее любила. Она о девушке, искавшей сокола, который в финале сказки превратился в прекрасного юношу.

Со слов нашей Нади, она ничуть не огорчена тем, что выступает первой. Ведь открывать «Евровидение» всегда большая честь.

Надежда Мисякова:

Есть очень много маленьких факторов. И если только одно звено выпадает, то номер, конечно, слабее становится. Поэтому абсолютно все должно быть хорошо. Мне кажется, страха не будет. Максимум, что может быть, это такое легкое волнение. Потому что все-таки при выступлениях всегда оно есть. Конкуренции я не чувствую вообще. Мы все общаемся, все дружим, разговариваем, поэтому все очень хорошо.

Диана Цыкунова:

Надюша очень добрая, она всегда нас во всем поддерживает. Когда какие-то концерты, мы все время веселимся танцуем. По-настоящему талантливый человек, потому что она пишет сама стихи - сама написала эту песню.

Вероника Цыкунова:

Мне кажется, что она выступит очень хорошо. Потому что они вообще девочки очень сильные и сами по жизни очень веселые. Поэтому... им будет нелегко, но мы всегда с ними!



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Жеребьевка в этом году была нестандартной. Разыгрывались лишь первая и шестнадцатая позиции. Так Надежда Мисякова вытянула первый номер на жеребьевке конкурса. Последней на мальтийской судоверфи выйдет юная представительница из Нидерладов. Порядок выступлений остальных участников определили продюсеры конкурса. Это сделано для того, чтобы исключить ситуации, когда подряд идут песни схожего жанра.

Финал конкурса состоится 15 ноября на Мальте. За право называться победителем престижного музыкального форума будут бороться представители 16 стран.

Мальта принимает «Детское Евровидение» впервые. Девиз состязаний – хештег #Together. Логотип представляет собой часть мальтийского восьмиконечного креста, собранного из разноцветных сегментов.



Беларусь участвует в «Детском Евровидении» с 2003 года. В 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м – Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями».