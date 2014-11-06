«Не могу дышать. Тяжело». Диме Билану стало плохо во время концерта в Нижнем Новгороде

Новости России. Певец Дима Билан вчера вечером заставил многочисленную армию поклонников поволноваться. На концерте в Нижнем Новгороде молодому человеку стало плохо.

Исполнив несколько композиций, Билан присел на стул и обратился к поклонникам.

«Со мной никогда раньше такого не было. Тяжело. Не могу дышать, и все. Но я готов к каждому из вас подойти и обнять», – тяжело выговаривая слова, попытался объяснить свое состояние певец.

Отменять выступление Билан не стал. Немного придя в себя, он доработал концерт до конца, после чего отправился в гостиницу восстанавливаться.

Сегодня на странице исполнителя в Instagram появилось обращение, в котором Билан извинился перед своими зрителями.

Дима Билан (на странице в instagram. Орфография и пунктуация сохранены):

Друзья вчера в Нижнем Новгороде, в моем любимом городе, с которым связанно оч много прекрасных концертов, мне было оч тяжел, здоровье подвело;( я оч хорошо понимаю то что Артист не должен отменять концерт, иногда даже хоть камни с неба – ты должен продолжать нести свою службу! Я нашел в себе остатки сил и вышел к вам, хотя дышать было не легко! Все обошлось и мы с вами сделали концерт, и он получился трогательным, спасибо за ваш флешмоб с самолетами, плакатами, транспарантами – гениально! Спасибо за поддержку и понимание! Вылетаю в Москву! До скорого! не болейте!

Поклонники артиста предполагают, что причиной недомогания стал плотный гастрольный график кумира.

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