На музыкальном фестивале «Крым Мюзик Фест» Пугачёва шокировала публику новым имиджем

Новости Украины. На открытии международного музыкального фестиваля «Крым Мюзик Фест» Примадонна российской эстрады удивила поклонников новым имиджем. Журналисты и поклонники Аллы Пугачевой были просто шокированы, увидев на красной дорожке певицу.

Как пишет российская пресса, «была Примадонна, а стала девочка-дюймовочка». Неожиданную реакцию публики, вероятно, вызвало короткое платье Аллы Борисовны. Не удивительно, за певицей на протяжении ни одного десятилетия закрепился образ представительной дамы в балахоне.

Накануне музыкального феста в Крыму, певица предупреждала, что намерена поразить публику не только новыми песнями, но и разнообразием нарядов: в Ялту Пугачева привезла семь чемоданов одежды. Напомним, к форуму «Крым Мюзик Фест» Алла Борисовна приняла решение сменить модельера. Своего давнего друга Валентина Юдашкина она променяла на молодого фаворита – Алишера. У него Пугачева заказала линию одежды. Амбициозный кутюрье обещает радикально изменить образ Примадонны: её наряды будут ярче, а знаменитые балахоны – более женственными и сексуальными. Судя по всему, дизайнер сдержал обещание.

Алишер, российский дизайнер:

Алла Борисовна взяла в Крым практически всё, что я шил для неё в последнее время. У неё сейчас большие перемены во внешности и, соответственно, перемены в стиле. Хотя её образ уже давно стал фирменным, она мне так и сказала: «Не хочу быть Пугачёвой!» Так что никаких балахонов в её новом гардеробе больше нет, разве что пара просторных блуз и туник.

Напомним, с 29 по 31 августа в Ялте проходит второй международный фестиваль «Крым Мюзик Фест», в котором примут участие 297 артистов из разных стран мира. По словам продюсеров конкурса, музыкальный форум в этом году готовит массу сюрпризов, один из которых – обновление формата: каждый сценический номер напомнит импровизированную театральную постановку.

Среди нововведений – огромные экраны, расположенные в полу сцены и на козырьке концертного зала. Кроме того, удивить гостей фестиваля организаторы намерены необычной съемочной площадкой, размещенной на крыше гостиницы «Вилла София».

В рамках трехдневного фестивального марафона на сцене выступят лучшие звезды украинской и российской эстрады: Алла Пугачева, София Ротару, Максим Галкин, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Лолита, Александр Малинин, Кристина Орбакайте, Наталья Королева, группа «ЛЮБЭ», Борис Моисеев, Анастасия Стоцкая, Таисия Повалий, Потпа и Настя, Тина Кароль, Светлана Лобода, Наталья Могилевская, Злата Огневич и Виталий Козловский.

Билеты на концерты фестиваля «Крым Мюзик Фест – 2012» можно приобрести в театрально-концертных кассах городов Украины. А также забронировать по телефонам: +38 (093) 0000 805 (Life), +38 (099) 0000 805 (MTS), +38 (097) 0000 805 (Kievstar).