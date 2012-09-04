Музыкант погиб во время рок-фестиваля в Гомеле, фестиваль будет закрыт навсегда

Новости Беларуси. Трагедия произошла во время ежегодного рок-фестиваля Mass Medium Fest-2012 в городском центре культуры в Гомеле. Бас-гитарист группы Litvintroll Олег Климченко упал на сцене в самом начале выступления.

По словам очевидцев, 35-летний музыкант пострадал от удара током. Но при первичном осмотре на его теле видимых следов поражения электрическим током не обнаружено. По другой версии, мужчина скончался из-за оторвавшегося тромба, сообщает ctv.by со ссылкой на «Гомельскую правду».

Пресс-служба областного управления Следственного комитета:

По факту смерти музыканта проводится проверка. На сцене не было видимого возгорания или задымления. Также при первичном осмотре медики не обнаружили на теле погибшего следов поражения электротоком. Однако на все вопросы ответят судебно–медицинская экспертиза и обследование музыкального оборудования.

По информации правоохранительных органов, смерть музыканта не носит криминального характера.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации УВД Гомельского облисполкома:

Проверкой данного случая занимается уголовный розыск. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится ряд иных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам вскрытия будет установлена истинная причина смерти и дана правовая оценка. По уже имеющимся сведениям, смерть музыканта не носит криминального характера.

У Олега Климченко осталась жена и трехлетний сын.

Музыканты столичной фолк-металл-группы были приглашены на фестиваль Mass Medium Fest-2012 в качестве хедлайнеров. В рамках шестичасового концерта планировалось выступление одиннадцати групп. Показать свои программы успели только семь. После произошедшей трагедии рок–марафон сразу же остановили.

Павел Павлихин, организатор Mass Medium Fest-2012, гомельский музыкант:

Говорят, что его ударило током, когда он включал гитару в комбик. Но вы ведь понимаете: это акустический шнур, откуда там может быть ток? Сейчас тело находится на судмедэкспертизе. Пока она не закончится, я никаких версий выдвигать не могу. Да, музыканты говорили, что что-то билось током. Но когда вчера судмедэксперт осматривал тело, он следов удара током не нашел, и сегодня морг это подтвердил.

Нина Сереброва, организатор Mass Medium Fest-2012:

Врачи поставили диагноз "сердечная недостаточность", следов от удара током не обнаружили.

Столичная рок-группа Litvintroll была основана в 2005 году. Участники коллектива исполняют композиции на белорусском и английском языках. За время своей деятельности музыканты выпустили два альбома, которые получили признание на территории Беларуси и ближнего зарубежья.

Организаторы Mass Medium Fest-2012 в связи с трагической гибелью во время концерта бас-гитариста приняли решение прекратить проведение фестиваля.

Павел Павлихин, организатор Mass Medium Fest-2012, гомельский музыкант:

Фестиваль не продолжится в дальнейшем, – это 100%. Он будет закрыт. А будет ли доигран этот концерт и перерастет ли он в концерт, посвященный Олегу, мы решим, когда будем знать все причины.