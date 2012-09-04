Суд выселил певицу Анжелику Агурбаш из шестикомнатной квартиры бывшего мужа-олигарха

Новости России. Анжелика Агурбаш проиграла суд с бывшим мужем. Певица требовала признать брачный договор недействительным, однако Кунцевский суд отклонил исковое заявление Анжелики, без объяснения причин. В течение 30 дней певица должна освободить жилплощадь, в том числе дом в Королеве и квартиру на Крылатских Холмах в Москве, которую муж подарил ей в начале их семейной жизни.

Анжелика Агурбаш, певица:

Николай Агурбаш подарил мне шестикомнатную квартиру, чтобы я вместе с детьми переехала из Беларуси в Россию. Я за свой счет ее отремонтировала и обставила, а теперь он мне заявил, что я должна оттуда выехать. И где теперь мне жить с тремя детьми? Его сын уже приходил и выгонял меня из моего же дома. Четыре года назад они (семья Николая Агурбаша) без моего ведома выписали меня из квартиры. Я сильно плакала и буквально заставила прописать обратно.

Напомним, согласно брачному контракту, заключённому супругами, всё движимое и недвижимое имущество в случае развода переходит тому из супругов, на кого оно было зарегистрировано. Из этого следует, что всё нажитое имущество достанется супругу артистки, владельцу и основателю компании мясных изделий и деликатесов «Мортадель» Николаю Агурбаш. Муж певицы, который по совместительству является её продюсером, считает, что его фамилия – бренд, принадлежащий компании, владельцем которой является бизнесмен.

По словам Анжелики, на подписание брачного договора она согласилась для того, чтобы в семье не было разлада, тогда певица не придавала ему юридического значения.



Анжелика Агурбаш, певица:

На нас тогда насели родственники мужа, которые боялись за наследство. И он сказал, что этот договор их успокоит, а для нас ничего он не значит. Но теперь человек решил, что за 10 лет брака я ничего не заслужила. Но я подала иск в суд на аннулирование брачного контракта. Мне искренне не хотелось выносить сор из избы, и мне претит роль обиженной и оскорбленной. Но человек не захотел по-человечески разводиться. Он считает, что я имею право только на скромную двухкомнатную квартиру в городе Королеве. Извините, я так скромно не жила и до замужества с ним. Я тогда зарабатывала в два раза больше, чем в браке.

Адвокат певицы Людмила Айвар указала суду на то обстоятельство, что брачный контракт не был нотариально заверен, а на документе вовсе подпись, которая не принадлежит Анжелике. Она просила суд о почерковедческой экспертизе, но судья отказал.

Людмила Айвар, адвокат певицы:

Мы считаем, что решение незаконно, и будем его обжаловать.

Анжелика Агурбаш, певица:

Мы просили суд вызвать несколько свидетелей, которые могли бы подтвердить, что бумаги были подписаны у меня в гостиной, а не в нотариальной конторе. Моя подпись в реестре подделана, но ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы Кунцевский районный суд отклонил без объяснений.

Адвокаты экс-супруга певицы, с которым она прожила в браке 11 лет, представили в суд даже чеки за подарки, которые Николай Георгиевич сделал своей жене за время их семейной жизни. Общий сын супругов Анастас сейчас живет с матерью в съемной квартире.

Анжелика Агурбаш, певица:

Дети все понимают. Я не могу запретить своему ребенку видеться с отцом. Но сам Николай непостоянен в своих решениях, то он забирает Анастаса на отдых, то не общается с ним два месяца. Мы не намерены сдаваться. Я сильная женщина, творческий человек и мать троих детей. Никому не позволю угрожать мне.