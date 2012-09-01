Российская певица Анита Цой: Мне осталось жить 54 часа

Новости России. «Мне осталось жить 54 часа», - такую запись 29 августа оставила российская эстрадная певица Анита Цой на своей странице в Twitter. Сообщение буквально ошарашило поклонников и коллег артистки: в ответ они засыпали Аниту требованиями пояснить, что всё-таки произошло в её жизни. Популярный певец, Алексей Чумаков, например, испугался ни на шутку за коллегу.

Алексей Чумаков, российский певец:

Анита, как-то неприятно читать такие сообщения. Я не знаю, шутка это или нет, но послание странное. Не надо такие вещи писать. Пугает.

Чуть позже Анита Цой расшифровала смысл сообщения: как оказалось, певица с 1 сентября 2012 года покидает все социальные сети. Виною тому стал спор артистки с неким человеком, который утверждал, что Анита не сможет прожить без социальных сетей ни дня, певица решила доказать обратное. К слову, цена спора - 1 000 000$.

Анита Цой, российская певица и телеведущая:

Я должна рассказать вам о том, какие события заставили меня написать эти слова: «Мне осталось жить 54 часа…». Недавно на одном деловом ужине зашел разговор о социальных сетях. Одни были «за», другие «против». Когда спросили мое мнение, я, естественно, выступила «ЗА». В мой адрес полетели нелицеприятные высказывания от одного из гостей, что я больна на голову, буквально зомбированна этими сетями. А в конце этот человек добавил, что готов спорить на один миллион долларов, что я и дня не проживу, чтобы не залезть в Twitter. И я приняла вызов! 1 сентября 2012 г. я вынуждена покинуть все социальные сети сроком на 1 год. Я встаю на защиту моей чести и достоинства, а также чести и достоинства пользователей социальных сетей. Для меня деньги - не самоцель. Для меня суть данного спора намного глубже. Вызов брошен здоровому человеческому общению!

Певица принесла извинения своим поклонникам и коллегам по цеху за то, что заставила переживать за своё физическое и психологическое состояние. В своем микроблоге певица лично общалась с поклонниками, коллегами и журналистами.



Анита Цой, российская певица и телеведущая:

Простите, если заставила вас переживать за мое здоровье. С ним всё в порядке, но в тот момент, когда я писала это сообщение, меня переполняли совсем другие эмоции. А тот, кто пренебрежительно относится к пользователям сети, пусть поплатится 1 000 000$. Я обещаю, деньги пойдут по назначению.

Как певица будет справляться с данным обещанием, пока не известно, однако, можно предположить: выбор дался ей не легко - на протяжении пяти лет Анита Цой является одной из самых активных пользователей социальных сетей. За это время она не только обзавелась внушительной армией подписчиков, но и выпустила свой пятый студийный альбом «Твоя_А», который посвятила своим друзьям по социальным сетям.

Анита Цой, российская певица и телеведущая:

Любимые мои, я еще обязательно вернусь! Даже не сомневайтесь в этом! Мои аккаунты во всех соцсетях останутся прежними, но будут поставлены на режим ожидания до 2 сентября 2013 года. Я сейчас перечитываю каждый ваш твит, и к моему горлу подступают слёзы. Но мы так просто не расстанемся с вами.

Миллион долларов достанется известной артистке, если она не нарушит поставленные условия договора.

Справка ctv.by

4 ноября (воскресенье) 2012 года с концертной программой «Твоя_А» Анита Цой выступит в Минске. Концерт пройдёт в КЗ «Минск», начало - 19.00. Стоимость билетов: от Br160 тыс. до Br630 тыс. Зрителей ждёт незабываемая шоу-программа: танец медуз в неоновом море, люди-корабли, идущие за своей мечтой и огромный баобаб, вырастающий на глазах у публики из маленького зернышка. Виртуальное пространство заполнит собой весь зрительный зал, а сама певица выйдет на сцену то из цветка лотоса, то из радуги.