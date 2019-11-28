«Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять их». Как создавали новый клип Алёны Ланской

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Алёна Ланская.

Как проходили съемки клипа?

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Съёмки у нас проходили довольно-таки интересно. Для того, чтобы отснять настоящую бабочку, она должна родиться. Мы ждали, пока бабочки родятся для того, чтобы снять их. Эти все декорации, вот эта клетка как символ страсти, которая живет в душе, заключена в теле – всё это складывалось постепенно, но съёмки были не самыми простыми.