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«Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять их». Как создавали новый клип Алёны Ланской

28 ноября 2019 09:22
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Райский сад, золотые нити и проливной дождь. Алёна Ланская презентовала свой новый клип «Небо моё».

«Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять их». Как создавали новый клип Алёны Ланской-1

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь – Алёна Ланская.

Как проходили съемки клипа?

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Съёмки у нас проходили довольно-таки интересно. Для того, чтобы отснять настоящую бабочку, она должна родиться. Мы ждали, пока бабочки родятся для того, чтобы снять их. Эти все декорации, вот эта клетка как символ страсти, которая живет в душе, заключена в теле – всё это складывалось постепенно, но съёмки были не самыми простыми.

«Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять их». Как создавали новый клип Алёны Ланской-4

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# Белорусские исполнители # Музыка # Алёна Ланская # Фотофакт

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