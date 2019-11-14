«Практически у всех людей в зале мурашки бегают и женщины плачут». Как австралийка исцеляет своим пением

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – муж Перукуа – Драгослав Ораев и исполнительница №1 в жанре World Music в Австралии – Перукуа, известная как «Голос Матери-Земли».

Что такое голос Земли?

Драгослав Ораев, муж Перукуа:

Я думаю, что это состояние, в котором она выражает всю гармонию той жизни, которая есть на планете. Удивительно, что Перукуа не ограничена жанрами. Обычно артисты придерживаются одного звучания и жанра. Она одинаково комфортно себя чувствует в десяти жанрах. Что очень важно, почему так говорят, потому что есть ощущение, что Земля такая материальная, ее можно потрогать, и человек материальный. У нее на концертах люди могут ощутить свою материальность, практически у всех людей в зале мурашки бегают и женщины плачут. У них очень много телесного отклика, это не развлечение для ушей и для глаз, а это такое целостное проживание опыта.

«5 минут это поделать и почувствуешь себя совершенно по-новому». Показываем необычное упражнение