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Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью»

28 ноября 2019 09:40
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Что нового в личной жизни у Алёны Ланской? Есть ли какие-то изменения, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня все хорошо в личной жизни. Все отлично, у меня два кота, пока два, но третьего пристраиваю. В данный момент у меня пристраивается котёнок, поэтому, дорогие друзья, я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмете в свою семью.

Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью» -1

Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью» -3

Что касается того, что когда я уже выйду замуж, когда уже рожу. Во-первых, меня удивляет такая, мягко говоря, бестактность, потому что это сугубо личная тема для каждого из нас. Но так как я сегодня у вас на передаче, я хочу заявить, что я невеста на выданье с приданым и двумя котами.

Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью» -6

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