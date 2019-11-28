Алёна Ланская пристраивает котика: «Я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмёте в свою семью»

Что нового в личной жизни у Алёны Ланской? Есть ли какие-то изменения, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Мы ждали, пока бабочки родятся, чтобы снять их». Как создавали новый клип Алёны Ланской

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня все хорошо в личной жизни. Все отлично, у меня два кота, пока два, но третьего пристраиваю. В данный момент у меня пристраивается котёнок, поэтому, дорогие друзья, я буду безумно рада и счастлива, если вы его возьмете в свою семью.