«Минск и Беларусь всегда у нас вызывали хорошие чувства». Как прошёл концерт легендарной группы Scorpions

Группа Scorpions зачастила в Беларусь. За последние 10 лет легендарную группу на нашей земле встречают в четвертый раз.

Клаус Майне, вокалист группы Scorpions: Когда ты впервые посещаешь какое-то место, тебе оно сразу либо нравится, либо нет, но Минск и Беларусь всегда у нас вызывали хорошие чувства. Мы вам покажем фантастическое шоу. Это здорово, что мы вновь вернулись.

Даже во время масштабного тура студийная работа не прекращается. Новые треки пишутся с колен и улетают по интернету прямиком к звукорежиссерам. Приятно осознавать, что и наша страна среди других вдохновляет великих музыкантов на новые хиты.

Рудольф Шенкер, гитарист группы Scorpions:

Тур – это всегда время для вдохновения. Когда ты возвращаешься домой, у тебя уже есть много идей и ты начинаешь работать с ними, пишешь песни. Мы хотим удивить наших фанатов новым альбомом и планируем выпустить его к осени.