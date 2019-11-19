«Минск и Беларусь всегда у нас вызывали хорошие чувства». Как прошёл концерт легендарной группы Scorpions

Группа Scorpions зачастила в Беларусь. За последние 10 лет легендарную группу на нашей земле встречают в четвертый раз.
Группа Scorpions зачастила в Беларусь. За последние 10 лет легендарную группу на нашей земле встречают в четвертый раз.
Клаус Майне, вокалист группы Scorpions:
Когда ты впервые посещаешь какое-то место, тебе оно сразу либо нравится, либо нет, но Минск и Беларусь всегда у нас вызывали хорошие чувства. Мы вам покажем фантастическое шоу. Это здорово, что мы вновь вернулись.
Нынче культовая немецкая рок-группа в полном составе с легендарным барабанщиком Motorhead Микки Ди.
Даже во время масштабного тура студийная работа не прекращается. Новые треки пишутся с колен и улетают по интернету прямиком к звукорежиссерам. Приятно осознавать, что и наша страна среди других вдохновляет великих музыкантов на новые хиты.
Рудольф Шенкер, гитарист группы Scorpions:
Тур – это всегда время для вдохновения. Когда ты возвращаешься домой, у тебя уже есть много идей и ты начинаешь работать с ними, пишешь песни. Мы хотим удивить наших фанатов новым альбомом и планируем выпустить его к осени.
15 ноября Минск захлестнула настоящая волна хеви-метала. Сцена Минск-Арены для Scorpions, можно сказать, родная, она изучена вдоль и поперек, ведь именно здесь авторы нетленных баллад четыре года назад отметили свой 50-летний юбилей. С тех пор число фанатов группы выросло вдвое.
Лирические рок-баллады сменялись быстрыми композициями. Потрясающее зрелище, когда 15-тысячная толпа в унисон с любимым вокалистом Клаусом Майне исполняет бессмертные хиты.
Завораживающие световые инсталляции под знакомые сердцу мелодии создавали особое настроение. В то время как три огромных экрана за спинами артистов в режиме онлайн транслировали все, что происходило на сцене.
Минск стал последним городом Восточной Европы в мировом турне. После столицы Беларуси легендарная рок-группа отправилась зажигать Запад.