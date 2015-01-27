Макс Буринский, участник проекта «Поющие города-3», битбоксер и лайфлупер на СТВ

Что такое лайфлупинг? Что это за странный агрегат такой?

Макс Буринский, участник программа «Поющие города-3», битбоксер и лайлупер:

Лупстанция (Loop Station). Она позволяет записывать звуки в режиме реального времени, обрабатывать их, накладывать эти звуки друг на друга. Тем самым аранжировка «вырастает» прямо у вас на глазах!

Максим, как у тебя пошла любовь к этому?

Макс Буринский, участник программа «Поющие города-3», битбоксер и лайлупер:

У меня был ряд каких-то навыков: игры на гитаре, битбокса… Захотелось это всё применять. А если играть в какой-то группе, то это было бы не так полноценно. Я бы не смог развивать все эти направления сразу. В Интернете я наткнулся на видео. Сразу же загорелся идей, понял, что это моё и я хочу этим заниматься!

В битбоксе применяют как естественные звуки, так и неестественные. Есть элементы имитации. Люди придумывают свои собственные звуки. Из основы ритма, который лежит в основе битбокса, - это имитация ударной установки.

Как изменилась твоя творческая жизнь? Что тебе дало участие в проекте «Поющие города»?

Макс Буринский, участник программа «Поющие города-3», битбоксер и лайлупер:

Поменялось восприятие, отношение к музыке. Стал более требователен к мелочам. Более детально всё прорабатывать. Теперь я позволяю себе «расслабляться»!

Твоя основная профессия - строитель. Насколько песня тебе помогает «строить» жизнь?

Макс Буринский, участник программа «Поющие города-3», битбоксер и лайлупер:

Помогает сдавать сессию и просыпаться по утрам!

По какому пути ты пойдёшь?

Макс Буринский, участник программа «Поющие города-3», битбоксер и лайлупер:

Я думаю, что за эти два года, которые мне предстоит ещё отработать, что-то поменяется. По крайней мере, я для себя решу, что для меня важнее: либо музыку, либо строительство. Что-то уйдёт на второй план.