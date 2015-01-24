Народный любительский коллектив «Незабудки»: Если бы нас повезли на «Евровидение», мы бы лучше всех были!

Новости Беларуси. Они поют только старинные белорусские песни и носят национальную одежду. Народный любительский коллектив «Незабудки» из деревни Головенчицы Чаусского района признан нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это не удивительно, ведь в репертуаре ансамбля не меньше полутысячи аутентичных песен. Его солистки – 4 пенсионерки из белорусской глубинки - могут петь часами и ни разу не повториться.

Такого блеска в глазах, как у этих бабушек-веселушек из белорусской глубинки, вряд ли увидишь даже у самых именитых вокалистов большой сцены. Исполнять любимые народные они могут часами. Поют от души и с любовью. Потому как о родном, о белорусском, о том, что передают из поколения в поколение.

Надежда Козлова, солистка народного любительского коллектива «Незабудки»:

Когда мы начинаем петь, запевает Степановна, Иосифовна подхватывает, потом я.

Солистки народного любительского коллектива «Незабудки» из деревни Головенчицы Чаусского района рука об руку уже больше полувека. Их объединила народная песня. И она же ведет их по жизни.

Валентина Копелева, солистка народного любительского коллектива «Незабудки»:

Мы вместе поем и уже, считайте, как родня. Крестили детей друг друга.

Ирина Недобоева, СТВ:

Творчество «Незабудок» признано нематериальным историко-культурным наследием Беларуси и принято под охрану государства. Такого высокого признания исполнительницы достигли не только благодаря внушительному багажу сохраненных народных песен - их манера исполнения старинных напевов поистине уникальна.

Людмила Ковалева, руководитель народного любительского коллектива «Незабудки»:

В этом коллективе много песен, которые они поют. И, естественно, это легенд, сказки, падания, гульни, танцы старинные - это драгоценность нашей страны. Поэтому им и дали такое высокое звание - нематериальной ценности Беларуси. Мы этим гордимся.

Три года назад на сцене «Евровидения» от России выступил удмуртский музыкальный фольклорный коллектив «Бурановские бабушки». С тех пор их стали сравнивать с Головенчицкими «Незабудками». Но гордые белорусские женщины с этим в корне не согласны, ведь исполняют они не продиктованное новомодными продюсерами, а то, что веками взращивала земля белорусская.

Валентина Филипченко, солистка народного любительского коллектива «Незабудки»:

Мы еще лучше «Бурановских бабушек». Мы и споем, и станцуем. Если бы нас повезли на «Евровидение», мы бы лучше всех были! Мы бы там показали наши песни и танцы. За это мы и «Незабудки».

«Незабудки» - частые гости всевозможных фестивалей в Беларуси, России, Литве и Польше. Их везде принимают на ура. Когда-то в коллективе было 12 солисток, теперь осталось всего 4. Но неизменными остаются песни, танцы, традиции и обряды, которые они и по сей день несут людям в первозданном виде. А мечта у «Незабудок» всего одна: чтобы их наследие обязательно сохранило еще не одно поколение белорусов.