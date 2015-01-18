Финские панки с синдромом Дауна борются за путевку на «Евровидение»

Новости Финляндии. Группа Pertti Kurikan Nimipäivät основана при хельсинском социальном центре для инвалидов пять лет назад. В 2012 году участники коллектива стали героями документального фильма «Синдром панка».

Музыканты страдают различными нарушениями умственного развития, среди которых синдром Дауна.

Но это не помешало панк-группе вступить в борьбу за путевку на «Евровидение». Pertti Kurikan Nimipäivät вошли в число 18 участников, которые в национальном отборочном туре будут претендовать на право представить Финляндию на «Евровидении» (смотрите видео).

Победителя отбора выберут с помощью зрительского голосования.

Фронтмен коллектива Пертти Куррик не скрывает, что основной миссией панков на конкурсе станет громкое заявление о правах людей, страдающих этим заболеванием.

Представители группы уверены, что выступление коллектива на «Евровидении» позволит всему миру обратить внимание на синдром Дауна и поддержать новые социальные программы для умственно-отсталых людей, которые несмотря ни на что не закрылись в себе, а занимаются творчеством.

Несколько лет назад мы рассказывали об истории любви одной «солнечной пары». Саша с Аней были самой романтической парой в мастерских при одном из церковных приходов Минска.

На кадрах 5-летней давности одной из программ нашего телеканала Саша – он работает в мастерской при одном из церковных приходов Минска. Редкий случай. Через несколько лет мы отыскали Александра на его любимом рабочем месте. Он практически не изменился. Это одна из особенностей людей с лишней хромосомой. Неизменной осталась и любовь к работе. Несмотря на диагноз, Саша, наперекор синдрому, идёт в ногу со сверстниками. Парень уже несколько лет выступает в театре. Одна из последних ролей – добрый волшебник. На каждый спектакль он приглашает лучших друзей.

На злость и агрессию они обычно отвечают улыбкой. Есть ещё одно качество, которые, казалось бы, для таких людей парадоксально.

По вечерам Сашу не оторвать от книг. В фаворитах – исторические романы. Подробности этой истории вы узнаете из видео.