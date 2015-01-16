Битломаны: «The Beatles» - образец для подражания целых поколений молодых людей!

Джон, Пол, Джордж и Ринго. Эта легендарная ливерпульская четвёрка ещё в далёких 60-ых перевернула весь мир с ног на голову. И по сей день нет ни одного человека, который хотя бы раз не слышал о группе «The Beatles».

Историки музыки, критики и меломаны уже на протяжении многих лет пытаются разгадать секрет их популярности. Некоторые даже ставили Леннона и Маккартни в список величайших композиторов сразу после Бетховена. А ведь когда всё начиналось, ребята даже предположить не могли, на какую вершину взлетят. Тогда они не знали, что станут образцом для подражания не только музыкальных коллективов, но и целых поколений молодых людей.

Даже во втором тысячелетии музыка битлов не осталась без внимания современной молодёжи. У некоторых хороший музыкальный вкус, что называется, впитался с молоком матери. Именно так было в жизни Татьяны. Ещё малюткой она рассматривала плакаты и пластинки кумиров своей мамы – большой поклонницы «The Beatles». Однако, полноценно увлекаться творчеством коллектива Татьяна начала только два года назад. Толчком стал документальный фильм о ливерпульской четвёрке.

А вот у Михаила знакомство с группой Битлз произошло без помощи родителей. Всё началось с прослушивания одного из альбомов. С тех пор парень не расстаётся с их творчеством.

Михаил Байзан, солист группы «Double C.»:

У меня самая большая мечта была побывать на концерте Пола Макартни. 14 декабря 2011 я побывал. Сказка! На свои 69 лет отработал три часа, на высоких нотах. Не зря он это делает, 739 раз на бис спел «Yesterday», слёзы потекли, непередаваемое...

Музыка Битлз сыграла в жизни Михаила определяющую роль. Она вдохновила парня на творчество. Он собрал свою четвёрку. Молодые и талантливые парни с удовольствием исполняют композиции «The Beatles».

Кто знает, быть может именно эти ребята смогут повторить успех своих кумиров. И даже приумножат его. Главное есть желание, стремление и хороший образец для подражания.

Влад Воронин, солист группы «Double C.»:

Ценю их вклад в общее развитие музыки, музыканты «Машины времени» были ошарашены. На советской эстраде тогда всё было совершенно другое. Именно это меня вдохновляет в них…

Переоценить значение Битлз в мировой культуре сложно. Ливерпульская четвёрка распалась ещё в 70-ых, однако их творчество продолжает жить, и привлекает внимание всё новой и новой аудитории.