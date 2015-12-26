Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий

Новости России. Победителем четвертого сезона российской версии шоу «Голос» по итогам зрительского голосования стал иеромонах Фотий. За победу в финале телешоу боролись четверо участников. Во время прямого эфира зрители оставили почти 950 тысяч звонков и телефонных сообщений. 76% проголосовали за Фотия.



Фото. Иеромонах Фотий



Настоящее имя иеромонаха – Виталий Мочалов, он поступил на службу в Боровский Рождества Богородицы Свято-Пафнутьевский монастырь в Калужской области в возрасте 20 лет.



Фото. Иеромонах Фотий

Тем временем в социальных сетях обсуждают, что «первый раз в истории проекта Голос победил не Александр Градский». Напомним, трижды подопечные Градского праздновали триумф, в числе победителей проекта и белорус Сергей Волчков (подробнее здесь). Наставником иеромонаха Фотия на вокальном шоу был певец и композитор Григорий Лепс.



Фото. Григорий Лепс

Григорий Лепс не выходит из дома, не прочитав молитву и не поклонившись образам. Подробнее здесь. Победителю четвертого сезона «Голос» вручили статуэтку и ключи от автомобиля Lada XRAY. Триумфатор также получает контракт с Universal Music Russia (звукозаписывающая компания).



Фото. Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий признается, что участие в вокальном шоу – смелый поступок. И поначалу он сомневался насчет своего пребывания на проекте, однако друзьям удалось его уговорить. Участие в «Голосе» он принял по благословению митрополита Климента. После фееричной победы иеромонах Фотий намерен вернуться к монашеской жизни

в Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре и продолжить брать уроки пения у приезжающего в обитель преподавателя вокала.





Фото. Иеромонах Фотий



Весной 2014 года мир рукоплескал монахине Кристине, которая произвела фурор и стала победительницей итальянской версии шоу «Голос».



Фото. Монахиня Кристина

78 миллионов просмотров собрало ее финальное выступление. Кроме того, она поставила абсолютный рекорд по скорости набора лайков в минуту: быстрее, чем в свое время набрал Psy с хитом Gangnam Style.



Ее наставником на проекте был рэпер Джей-Экс, который, как он сам рассказывает, теперь регулярно стал ходить в церковь. Сестру Кристину тогда назвали «чудом господним».

На похвалы и восторженные отклики монахиня скромно отвечала, что ее победа всего лишь показывает, насколько церковь в Италии близка народу.



