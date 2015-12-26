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Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий

26 декабря 2015 16:01
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Новости России. Победителем четвертого сезона российской версии шоу «Голос» по итогам зрительского голосования стал иеромонах Фотий.

За победу в финале телешоу боролись четверо участников. Во время прямого эфира зрители оставили почти 950 тысяч звонков и телефонных сообщений.

76% проголосовали за Фотия.

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-1


Фото. Иеромонах Фотий

Настоящее имя иеромонаха – Виталий Мочалов, он поступил на службу в Боровский Рождества Богородицы Свято-Пафнутьевский монастырь в Калужской области в возрасте 20 лет.

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-3


Фото. Иеромонах Фотий

Тем временем в социальных сетях обсуждают, что «первый раз в истории проекта Голос победил не Александр Градский».

Напомним, трижды подопечные Градского праздновали триумф, в числе победителей проекта и белорус Сергей Волчков (подробнее здесь).

Наставником иеромонаха Фотия на вокальном шоу был певец и композитор Григорий Лепс.

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-6


Фото. Григорий Лепс

Григорий Лепс не выходит из дома, не прочитав молитву и не поклонившись образам. Подробнее здесь.

Победителю четвертого сезона «Голос» вручили статуэтку и ключи от автомобиля Lada XRAY. Триумфатор также получает контракт с Universal Music Russia (звукозаписывающая компания).

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-9


Фото. Иеромонах Фотий

Иеромонах Фотий признается, что участие в вокальном шоу – смелый поступок. И поначалу он сомневался насчет своего пребывания на проекте, однако друзьям удалось его уговорить. Участие в «Голосе» он принял по благословению митрополита Климента.

После фееричной победы иеромонах Фотий намерен вернуться к монашеской жизни

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-12

в Свято-Пафнутиевом Боровском монастыре и продолжить брать уроки пения у приезжающего в обитель преподавателя вокала.


Фото. Иеромонах Фотий

Весной 2014 года мир рукоплескал монахине Кристине, которая произвела фурор и стала победительницей итальянской версии шоу «Голос».

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-14


Фото. Монахиня Кристина 

78 миллионов просмотров собрало ее финальное выступление. Кроме того, она поставила абсолютный рекорд по скорости набора лайков в минуту: быстрее, чем в свое время набрал Psy с хитом Gangnam Style.

Ее наставником на проекте был рэпер Джей-Экс, который, как он сам рассказывает, теперь регулярно стал ходить в церковь.

Сестру Кристину тогда назвали «чудом господним».

Намерен вернуться к монашеской жизни: победителем российской версии шоу «Голос» стал 28-летний иеромонах Фотий-17

На похвалы и восторженные отклики монахиня скромно отвечала, что ее победа всего лишь показывает, насколько церковь в Италии близка народу.

Проект «Голос» выходит во многих странах мира и является адаптацией оригинального формата The Voice, впервые появившегося в 2010 году на голландском телевидении.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Иеромонах Фотий

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