Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка: Новогодняя ночь несёт в себе знаки следующего года!

Я в очередной раз знакомлюсь с людьми, которые выходят на стезу творческую уже обретая техническую, гуманитарную, другую профессию.

Олег Скрипка, рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова»:

У меня профессия радиотехника. Я профессионал-радиотехник. У меня был такой период, что я был женат на француженке, мы сидели за столом, а по телевизору показали новость о том, что Россия запустила свою спутниковую навигацию. А у меня вырвалось совершенно спонтанно: «О, это же я запустил эту спутниковую навигацию! Это я её сделал!» На меня удивленно посмотрели: «Как? Обманывает, наверное?!»

Ваша музыка актуальна до сих пор. Ваш сценический образ близок Вашему состоянию души?

Олег Скрипка, рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова»:

Есть старое понятие – лицедей. То есть человек, который вышел на сцену, – театрал, артист, актёр. Лицедей. Он делает это лицо.

Сцена – это священное место. Это необычное место. Это место – алтарь, где можно делать чудеса! Для этого нужно одеть какую-то маску, сотворить какой-то образ. Я никогда не бываю честным на сцене! Это образ, это всё – враньё. Ты придумываешь образ, который имеет к тебе отношение, который последователен.

Помимо активной музыкальной жизни, у Вас – активная гражданская позиция.

Олег Скрипка, рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова»:

Что самое свежее, чем могу похвалиться-поделиться: в одном хорошем респектабельном отеле Киева я сделал детский благотворительный бал. Один мой хороший знакомый взял мои песни и расписал их для исполнения на фортепиано. Я набрал очень талантливых молодых гениев, юных «моцартов», и они это исполнили. И родители, и дети били просто счастливы. Мы же родились, чтобы творить добро!

А здесь такой инструмент: ты можешь использовать свою известность, чтобы творить добро.

Как Вы относитесь к Новому году? Есть ли для Вас определённый символизм: Новый год, что-то новое…

Олег Скрипка, рок-музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова»:

Рождество! Рождество имеет окраину, глубину, смысл, историю… Об этом много можно говорить. На Рождество нужно быть обязательно в семье, с близкими. Но…

Жизнь такая штука – риторическая. В каждом новом году. Оно есть!

У меня была такая история… Новый год, мы играем концерт на Майдане. Огромная пробка, мы не можем проехать к Майдану. Новый год, уже 12, открывается окно… И такой милиционер. Первый человек, который увидел меня в новом году – это милиционер: «Олежка! С Новым годом!» И я думаю: «Блин, что же это может значить?» И происходит следующая вещь: в этом году, конкретно в этом году, я снимался в кино и играл милиционера.