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Эпатажная певица Линда: Нет изменений! Есть развитие и продолжение того, что было изначально!

23 декабря 2015 08:46
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Ваш подъём достаточно ранний. И если получается – то это спорт. 

Линда, певица:
Всегда есть такие моменты: над чем-то посмеяться, позитивно настроиться как-то. А любое физическое упражнение,  контрастный душ, просто какое-то приятное общение – это всегда даёт массу энергии и просто море удовольствия.

Как Вы справляетесь с депрессией, грустью, тоской?

Линда, певица:
А мне кажется, что не надо с этим справляться, это надо переживать! Любой опыт, пусть даже самый печальный – это большая жизненная энергия. Это для тебя приобретение. Это не потеря! Потому, чем больше  экспериментов, пусть даже не очень приятных, так скажем, – мне всегда дает «толчок» к чему-то дальше.

У Вас очень яркая палитра внутри. Как это получается совмещать?

Линда, певица:
Как раз-таки, это стереотипы, которые были навязаны когда-то кем-то, лет двадцать, так скажем, назад, – они и остались, и абстрагироваться от этого, просто принять нас такими, какие мы есть… Мне кажется, палитра сама сливается в разным цветах и для меня это нечто другое. Это естественно. Это логическое продолжение меня.

Время, пока вы не гастролировали с концертами, а накапливали в себе эмоции, какие-то состояние, – сейчас  можно назвать чем-то вроде как «возвращением», «взрывом»?

Линда, певица:
Если я не появляюсь на телеэкранах и в телеэфирах, это не значит, что я куда-то пропадаю.  У меня была масса интересных музыкальных проектов, связанных с творчеством. Помимо того, что я не появляюсь на экранах, есть такое понятие как «запись в студии», работа над новым материалом, участие в музыкальных проектах. Все было, и оно было очень насыщенным. Я не думаю, что правильно понимать, что дань артиста  – это постоянно быть на экране телевизора. У него есть дело, которым он занимается и посвящает себя этому всю свою жизнь.

Как Вы можете описать свое эмоциональное и музыкальное состояние описать, спустя определенное количество времени?

Линда, певица:
А я не вижу никаких изменений! Абсолютно! Есть просто развитие и продолжение того, что было изначально. Вот и все.

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Алиса Дударева # Российские исполнители # Линда

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