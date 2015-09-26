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Композиция Nirvana – идеальный хит всех времен: какие слова должны быть в песне, чтобы она стала хитом?

26 сентября 2015 15:05
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Новости Великобритании. Идеальным хитом всех времен эксперты музыки назвали композицию Smells Like Teen Spirit группы Nirvana.

На втором и третьем месте оказались песни Imagine Джона Леннона и One группы U2.

Как пишет британская пресса, общие черты композиций, попадавших в хит-парады, вычислили с помощью компьютерного анализа. Исследование было проведено программистом и музыкантом Миком Гриерсоном. Для того чтобы вычислить композицию-суперхит, он изучил 50 лучших песен по версии музыкальных критиков.

Кстати, исследование заказала компания Fiat, которая хотела определить лучшую композицию для использования ее в своей рекламе.

Компьютерный анализ выявил, что темп большинства песен, которые стали хитами в разное время, составляет 120 ударов в минуту, в них используются несколько основных аккордов (A, E, C, G), мажорный ключ и высокая тональность. И еще одна особенность: в хитах встречаются слова baby, feel, love.

Вместе с тем Гриерсон отмечает, что главная общая черта подобных композиций – их непохожесть на другие мелодии.

# Музыка # Звезды # Курт Кобейн

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