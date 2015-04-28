Мэрилин Монро, Робби Уильямс, Бейонсе и еще 16 фото звезд на паспорт

Хорошо было Матроскину: усы, лапы, хвост – вот и все документы. Не то, что людям: «Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек». Эти слова задорной советской песенки помнят многие. Тем не менее, когда люди слышат фразу «покажи фото в паспорте», то начинают судорожно прятать документ глубже в карман или сумку. Чаще всего мы стесняемся наших снимков, которые были сделаны еще в юности. Вы можете прятать свой паспорт от окружающих, скрывая неудачную фотографию, возраст или место рождения. Но, если вы всемирно знамениты, рано или поздно ваши документы выставят на всеобщее обозрение... Мы предлагаем Вам любопытную коллекцию: копии паспортов знаменитостей ХХ века, а также самых популярных персон века ХХI 1. Жерар Депардье – французский актер, получивший известность благодаря комедийным ролям в таких фильмах, как «Невезучие», «Папаши» , «Астерикс и Обеликс против Цезаря» и других. Известен как ресторатор и винодел. В 2013 году получил российское гражданство. Фотография Жерара Депардье с новеньким паспортом обошла весь мир.

2. Американская актриса и певица, признанный секс-символ Голливуда Мэрилин Монро вот уже на протяжении более полувека является эталоном красоты и женственности.

Мэрилин действительно умела хорошо работать на фотокамеру – даже на фотографии в паспорте она выглядит привлекательно. Мэрилин не меняла официально свое имя и почти всегда в паспорте оставалась Нормой Джин Бейкер (лишь некоторое время она официально носила фамилию Димаджио). 3. Одри Хепберн – одна из самых высокооплачиваемых американских актрис своего времени. Обладательница утонченного вкуса, она была не только красивой женщиной, великой актрисой и фотомоделью, но и международным послом доброй воли ЮНИСЕФ, за что была награждена Президентской медалью Свободы.

Оказывается, американская актриса, рожденная в Бельгии, имела швейцарское и британское гражданство – вот такой вот парадокс. 4. Дэвид Боуи — британский рок-музыкант, певец, продюсер, звукорежиссёр, композитор, автор песен, художник и актёр. На протяжении 50 лет занимается музыкальным творчеством и так часто меняет имидж, что его прозвали «хамелеоном рок-музыки».

5. Рок Хадсон – американский киноактер, полюбившийся зрителям после нескольких удачных ролей в мелодрамах Дугласа Сирка. «Голливудский плейбой», звезда первой величины, герой-любовник и супермен... Он надеялся уйти из жизни в закрепившемся за ним образе-идеале, но газетная шумиха о его двойной жизни сделала из последних дней грязный скандал. За несколько лет до смерти Хадсон вынужден был признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и официально озвучить диагноз – СПИД.

6. Уолтер Элайас Дисней — американский художник-мультипликатор, кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер, основатель компании «Walt Disney Productions», а если сказать одним словом, то просто «Бог» мультипликации.

За свою необыкновенно напряжённую жизнь Уолт Дисней как режиссёр снял 111 фильмов и был продюсером ещё 576 кинофильмов. «Я не создаю фильмы просто, чтобы зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, чтобы создавать фильмы». 7. Наверняка, многим известно имя американского боксёра-профессионала, выступавшего в тяжёлой весовой категории, Мохаммеда Али. Однако немногим известно настоящее имя одного из самых узнаваемых чёрнокожих боксёров. Кассиус Клей – так согласно паспортным данным на самом деле зовут Мохаммеда Али.

8. Боб Дилан (настоящее имя — Роберт Аллен Циммерман) — величайший певец прошлого и настоящего. На протяжении пяти десятилетий он оставался культовой фигурой в истории рок-музыки и за это время, кажется, успел выступить во всех возможных творческих дисциплинах (автор-исполнитель песен, поэт, художник, киноактёр). Он записал 35 номерных пластинок, как минимум треть из которых стали безусловными шедеврами. Если говорить коротко, то это человек, который изменил музыку. При этом сам Боб со временем практически не изменился, разве что немного постарел.

9. Джон Леннон — английский музыкант, поэт, композитор, художник и писатель, один из основателей легендарного британского квартета The Beatles. Он проповедовал идеи равенства и братства людей, мира, свободы, что сделало его кумиром хиппи.

Он включен в список величайших гитаристов всех времён. Кто знает, каких бы высот он еще достиг, не будь застреляным сумасшедшим маньяком, одержимым бестселлером Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 10. Джордж Харрисон – английский рок-музыкант, певец и композитор, получивший наибольшую известность как соло-гитарист The Beatles. Хотя, в основном, песни The Beatles писали Джон Леннон и Пол Маккартни, обычно в каждой альбоме было по две песни, написанных и спетых Харрисоном.

Будучи cоло-гитаристом в группе, Джордж Харрисон олицетворял сдержанность, духовность и замкнутость. Джордж так и вошел в историю как фигура загадочная и углублённая в себя, постигающая всё, что внутри и вокруг, но непостижимая вне результатов его творческой работы. 11. Френсис Скотт Фицджеральд — американский писатель, известный своими романами и рассказами, описывающими так называемую американскую «эпоху джаза» 1920-х годов. Фицджеральд – крупнейший представитель «потерянного поколения» в литературе, прославившийся благодаря роману «Великий Гэтсби» (1925).

Своё имя он получил в честь двоюродного прадеда, автора текста государственного гимна США Френсиса Скотта Ки.

12. Элла Джейн Фицджеральд – американская джазовая певица, которую называли и «Первой леди джаза», и «Леди Элла». Она является величайшей в истории джаза вокалисткой с уникальным диапазоном голоса в три октавы. Элла Фицджеральд не получила музыкального образования, она ни разу в жизни не посетила урок пения и ей не нужно было распеваться перед выступлениями. Она обладала меццо-сопрано, но могла петь как выше, так и ниже. «Леди Элла» мастерски владела техникой голосовой импровизации, и осталась в этом непревзойдённой.

13. Сэр Альфред Джозеф Хичкок — один из самых знаменитых британских и американских кинорежиссёров в истории. Несмотря на то, что его первые 10 немых фильмов не так хорошо известны, как более поздние работы, его ленты 1925–1929 годов принадлежат к числу величайших достижений британского немого кино.

Хичкок — кинорежиссёр, творчество которого прежде всего связано с жанром «триллер» и с понятием «саспенс» (от англ. suspense — «напряжение»). Хичкок умел мастерски создавать в своих фильмах атмосферу тревожной неопределённости и напряжённого ожидания.

Хичкок известен также своими камео. Он обожал появляться в эпизодах своих фильмов: то в образе случайного прохожего, то в образе уличного зеваки. Альфред Хичкок снялся почти во всех своих поздних фильмах. 14. Роберт Питер Максимилиан Уильямс, а если коротко, то просто Робби Уильямс. По результатам опросов, Робби считается самым популярным британским певцом, исполняющим песни в жанрах поп, поп-рок и софт-рок. За характерный тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал Уильямса «Фрэнком Синатрой XXI века».

В группу Take That Робби попал по объявлению в газете, которое обнаружила его мама. Поначалу коллектив делал каверы на хиты прошлых лет, но вскоре принялся сочинять свои композиции, что и принесло парням славу по всему Королевству. В 1995 году во время тура в коллективе разгорелся скандал: Робби надоело оставаться в тени своих коллег, и он решил действовать в одиночку. В 1996 году Уильямс окончательно покинул группу и приступил к сольным проектам. 15. Дэвид Бекхэм – английский футболист. Наиболее известен как полузащитник, а также мистер Спайс. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен».

Как игрок, Бекхэм особенно знаменит своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. Славится легким ударом по мячу и впечатляющими ударами на длинные дистанции. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира. 16. Уитни Элизабет Хьюстон — американская певица, актриса, продюсер и фотомодель. Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и скандальной личной жизнью.

Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода на мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей и исполнила основные музыкальные партии. Баллада «I Will Always Love You» из кинофильма имела огромный успех, став не только мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки, но и «гимном любви». 17. Бейонсе Жизель Ноулз-Картер — американская певица в стиле R’n’B, музыкальный продюсер, актриса, танцовщица и модель. Ещё будучи ребёнком участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, в школе также принимала участие в художественных выступлениях. Бейонсе прославилась в конце 1990-х годов как солистка женской R&B группы Destiny’s Child.

18. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. «Кто это?» – наверняка, спросят многие. Сегодня эта эпатажная американская певица и автор песен известна под сценическим псевдонимом Леди Гага. Она молниеносно ворвалась на сцену и сразу смогла пробиться на самую вершину «Олимпа» иностранного шоу-бизнеса. Стефани является лауреатом многих премий и обладает множеством наград, в число которых входит 6 премий «Грэмми», 13 MTV Video Music Awards и 8 MTV Europe Music Awards. Газета «Time» дала певице почетное звание самой влиятельной женщины в мире.

Леди Гага уже дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннеса по количеству проданных альбомов (более 23 миллионов пластинок и около 60 миллионов синглов). 19. Джастин Дрю Бибер — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант и актёр. Как говорит сам Джастин, петь он начал случайно. В 12 лет он стал участником музыкального конкурса Стратфордский Идол, где занял второе место. Однако еще с двухлетнего возраста Джастин начал заниматься музыкой и проявлять интерес к музыкальным инструментам. Сейчас Джастин Бибер играет на гитаре, клавишных и ударных.