Композитор Олег Ходоско: Не хотел связывать свою жизнь с музыкой и собирался поступать на журфак!

Блеск в глазах слушателей, десятки лет труда и огромное количество произведений. В том числе - музыка для мировых постановок. Таков творческий багаж белорусского композитора - Олега Ходоско.

Казалось бы, ещё в детстве было понятно, кем будет мальчик. Родился в музыкальной семье.

Своё первое произведение написал ещё в первом классе. Это была музыка на стихи Самуила Маршака.

Но всё же признаётся Олег Игоревич: «Тогда не хотел связывать свою жизнь с музыкой!»

Олег Ходоско, композитор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Меня заставляли заниматься фортепиано. Я не хотел. Почти каждый раз, приходя с занятия, говорил: «Всё равно ничего не получится!» В классе 6-7 я начал писать рассказы. И собирался вообще поступать на журналистику.

Отец всё же настоял на профессии музыканта. Мальчику наняли частного педагога. Как результат - Олег Игоревич поступил в музыкальное училище.

Сейчас композитор готовится к важному событию - 2 октября на сцене Белорусской государственной филармонии состоится мировая премьера - «Граждане города Кале». Произведение было написано специально к юбилейному фестивалю Юрия Башмета.