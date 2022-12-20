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Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек

20 декабря 2022 13:02
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Немецкий суд признал бывшего секретаря концлагеря Штутгоф соучастницей убийств более 11 000 человек и приговорил к двум годам заключения условно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшего секретаря концлагеря признали соучастницей убийства более 11 000 человек-1

Ирмгард Фурхнер, именно так зовут обвиняемую, сейчас 97 лет. Возможно, она понесла бы более строгое наказание, но попала под закон несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления ей было всего 18 лет. Женщина пыталась скрыться от суда, но была поймана. Это первый случай в ФРГ, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной. В концлагере Штутгоф, который находился в Польше, погибли более 65 000 человек

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# Великая Отечественная война # Ирмгард Фурхнер # Фотофакт

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