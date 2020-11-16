Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее
В Национальном художественном музее выступил Руслан Алехно – белорусский эстрадный исполнитель. Место выбрано неслучайно. Национальный художественный музей – кладезь искусства разных эпох, где можно исполнить как старинные русские романсы, так и итальянские арии – и все будет уместно.
Руслан Алехно, певец:
Мы находимся в Национальном художественном музее, и здесь мастера представлены совершенно разной эпохи. Обойдя эту галерею, окунувшись в эту историческую атмосферу, с этим чувством хотелось бы постараться передать его в песне.
В новом корпусе музея собралось несколько десятков человек – концерт получился небольшим, но душевным. Руслан приглашал зрителей подпевать известные строки. В перерыве поддерживал настроение в зале и с удовольствием общался с публикой.
Руслан Алехно:
Я хочу подарить сегодня несколько хороших позитивных нот каждому присутствующему человеку, который будет находиться здесь вместе со мной.
До начала концерта Руслан и Диана – аккомпаниатор на рояле, успели распеться и изучить акустику, опробовать новый для себя зал. А еще рассмотрели работы белорусских художников. Больше всего Руслану понравились картины в стиле импрессионизма.
«У зим бывают имена», «О соле мио», «Очи черные» – эти и другие композиции звучали в Национальном художественном музее. Как признается певец, главная цель для него, не просто исполнить одну композицию за другой, а сделать вечер атмосферным и уютным. И это Руслану Алехно удалось.