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Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее

16 ноября 2020 09:20
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В Национальном художественном музее выступил Руслан Алехно – белорусский эстрадный исполнитель. Место выбрано неслучайно. Национальный художественный музей – кладезь искусства разных эпох, где можно исполнить как старинные русские романсы, так и итальянские арии – и все будет уместно.

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее -1

Руслан Алехно, певец:
Мы находимся в Национальном художественном музее, и здесь мастера представлены совершенно разной эпохи. Обойдя эту галерею, окунувшись в эту историческую атмосферу, с этим чувством хотелось бы постараться передать его в песне.

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее -4

В новом корпусе музея собралось несколько десятков человек – концерт получился небольшим, но душевным. Руслан приглашал зрителей подпевать известные строки. В перерыве поддерживал настроение в зале и с удовольствием общался с публикой.

Руслан Алехно:
Я хочу подарить сегодня несколько хороших позитивных нот каждому присутствующему человеку, который будет находиться здесь вместе со мной.

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее -7

До начала концерта Руслан и Диана – аккомпаниатор на рояле, успели распеться и изучить акустику, опробовать новый для себя зал. А еще рассмотрели работы белорусских художников. Больше всего Руслану понравились картины в стиле импрессионизма.

Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее -10

«У зим бывают имена», «О соле мио», «Очи черные» – эти и другие композиции звучали в Национальном художественном музее. Как признается певец, главная цель для него, не просто исполнить одну композицию за другой, а сделать вечер атмосферным и уютным. И это Руслану Алехно удалось.

# Белорусские исполнители # Музыка # Руслан Алехно # Диана Лещенко # Фотофакт # Музыка

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