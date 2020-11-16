Как Руслан Алехно выступил с сольным концертом в Национальном художественном музее

В Национальном художественном музее выступил Руслан Алехно – белорусский эстрадный исполнитель. Место выбрано неслучайно. Национальный художественный музей – кладезь искусства разных эпох, где можно исполнить как старинные русские романсы, так и итальянские арии – и все будет уместно.

Руслан Алехно, певец: Мы находимся в Национальном художественном музее, и здесь мастера представлены совершенно разной эпохи. Обойдя эту галерею, окунувшись в эту историческую атмосферу, с этим чувством хотелось бы постараться передать его в песне.

В новом корпусе музея собралось несколько десятков человек – концерт получился небольшим, но душевным. Руслан приглашал зрителей подпевать известные строки. В перерыве поддерживал настроение в зале и с удовольствием общался с публикой.

Руслан Алехно:

Я хочу подарить сегодня несколько хороших позитивных нот каждому присутствующему человеку, который будет находиться здесь вместе со мной.