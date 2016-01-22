IVAN с песней Виктора Дробыша представит Беларусь на «Евровидении-2016»
Новости Беларуси. Беларусь выбрала представителя на «Евровидение». В мае в Стокгольм отправится 21-летний Александр Иванов, выступающий под псевдонимом IVAN.
Александр Иванов, финалист российского проекта «Главная сцена», подопечный продюсерского центра Виктора Дробыша, на суд зрителей и слушателей представил композицию Help you fly. Автор и слов, и музыки Виктор Дробыш.
«А почему за Беларусь?» – вопрос, который чаще всего задавали Александру в сетях.
Александр Иванов (в интервью Sputnik):
То, что я нахожусь в России, не делает меня не-белорусом. И я все еще белорус, я здесь вырос, у меня здесь родители, паспорт республики… Так сложилось, что я начал свою карьеру в России. Но чему здесь удивляться, вообще не понимаю? Тем более, что у самого Дробыша – белорусские корни. Вот и я, меньше года назад в Москву переехал.
Александр Иванов родился в Гомеле, несколько лет выступал в составе рок-группы Brown Velvet.
Молодой человек заявил о себе на нескольких музыкальных конкурсах, среди которых «Пять звезд» в Ялте (одержал победу), «Битва хоров» (рок-хор занял второе место) и «Главная сцена».
Виктор Дробыш и Александр Иванов
Виктор Дробыш (сообщение на сайте drobysh.com):
Я считаю, что самый талантливый человек сегодня в мире шоу-бизнеса – это Саша Иванов, парень из Гомеля, который был у меня на «Главной сцене». Это – моя надежда, это – моя пенсия, это – моя гордость. Вот сделаю его и могу спокойно идти на отдых. Буду смотреть телевизор и говорить – вот это мой! У меня был «старший сынок» на «Фабрике звезд» – Стас Пьеха, ну а младший – это Саша Иванов.
Напомним, за путевку на музыкальный форум «Евровидение-2016» боролись 10 претендентов – семь солистов, два дуэта и один квинтет.
Впервые победителя национального отбора определяли зрители посредством телефонного и SMS-голосования.