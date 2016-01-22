IVAN с песней Виктора Дробыша представит Беларусь на «Евровидении-2016»

«А почему за Беларусь?» – вопрос, который чаще всего задавали Александру в сетях.

Александр Иванов (в интервью Sputnik):

То, что я нахожусь в России, не делает меня не-белорусом. И я все еще белорус, я здесь вырос, у меня здесь родители, паспорт республики… Так сложилось, что я начал свою карьеру в России. Но чему здесь удивляться, вообще не понимаю? Тем более, что у самого Дробыша – белорусские корни. Вот и я, меньше года назад в Москву переехал.

Александр Иванов родился в Гомеле, несколько лет выступал в составе рок-группы Brown Velvet.

Молодой человек заявил о себе на нескольких музыкальных конкурсах, среди которых «Пять звезд» в Ялте (одержал победу), «Битва хоров» (рок-хор занял второе место) и «Главная сцена».