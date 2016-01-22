22 января станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2016»

Новости Беларуси. В пятницу поздно вечером станет известно имя музыканта или коллектива, который представит страну на международном песенном конкурсе «Евровидение».

За путевку на музыкальный форум борются 10 претендентов – семь солистов, два дуэта и один квинтет.

10 финалистов, из которых Беларусь выберет представителя на «Евровидении-2016» здесь

Впервые за всю историю национальных отборов представителя от Беларуси будут выбирать только зрители. Свой голос за понравившегося исполнителя телезрители смогут отдать после выступления последнего участника финального тура, когда будет открыто окно для голосования. Проголосовать можно будет в течение 30 минут, сделав телефонный звонок или отправив SMS по номерам, указанным на экране.

Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции.

Напомним, победу этой стране принес певец Монс Зелмерлев.

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