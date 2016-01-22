Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь: Чем сложнее и оригинальнее произведение, тем больше оно «цепляет»!

Сегодня вечером мы узнаем имя исполнителя или группы, которая в мае будет представлять Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение-2016». Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Алёна Ланская. «Евровидение-2013» стало для неё знаковым событием.

Сегодня волнительный момент для тех, кто хочет представлять нашу страну, какие рекомендации?

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Думаю, поздно уже давать какие-то рекомендации! Изначально нужно было исправлять какие-то ошибки, когда человек подавал заявку. Но сегодня мы действительно выберем представителя, и очень хочется, чтобы это был достойнейший человек: или группа, или это певица, певец. Хотелось бы, чтобы была хорошая, выигрышная, запоминающаяся песня. Нужно всегда понимать, что это ночь, это трансляция. Конкурс «Евровидение» смотрят до 300 млн. человек каждый год. Если песня не цепляет человека, он выключит канал, выйдет из комнаты, и просто-напрасто пойдет делать себе чай и вернётся, продолжит смотреть конкурс. Нужно буквально за 5-10 секунд, пока идёт песня, обязательно чем-то «цеплять». Либо зрительно, либо музыкально, – нужно «зацепить».

Несколько этапов: и отбор, и подготовка, и выступление… Лично для тебя какой из этих этапов был самым серьёзным и волнительным?

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня «Евровидение» – это своего рода приключение. Потому что я мечтала об этом конкурсе с самого детства. Представляете мое желание участвовать в этом конкурсе. И помимо того – я ещё росла. До конкурса «Евровидение» нужно тоже дорасти! Не так сразу! Поэтому были две попытки и они были неудачными. Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году мы прошли в финал. Чтобы наш представитель, которого мы выберем сегодня, достойно представил нашу страну. Хорошо выглядел и внутри был готов к этому конкурсу. Потому что психологически – это очень тяжёлое испытание.

Ты наблюдаешь за конкурсом «Евровидения» уже после своего выступления. Твоё мнение: изменился конкурс?

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Из своих наблюдений я заметила, что конкурс видоизменяется. Если ранее можно было «зацепить» каким-то шоу, где-то, может, «поблажка» на песню, на качество исполнения. Сейчас, чем сложнее произведение и чем оригинальнее оно подано, – это «цепляет» зрителей и они за это голосуют.

В одном из интервью ты заявила, что, может быть когда-нибудь попробуешь свои силы во второй раз…

Алёна Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я нахожусь постоянно в форме. Как физической, так и профессиональной. Я постоянно занимаюсь вокалом. Я постоянно работаю, работаю, работаю. У нас профессия такая: если ты немножко решил отдохнуть – всё, уже кто-то тебя обошёл. Профессиональные навыки нужно всё же поддерживать. Думаю, сейчас, не самое лучшее время ехать на конкурс «Евровидение» лично для меня.