Группа «Экивоки» рассказала, какие метаморфозы произошли в группе за 15 лет

Весна у Вас провоцирует сон или творчество?

Александр Сухарев, лидер группы «Экивоки»:

Лично у меня весна провоцирует только творчество. Мы даже пришли к вам с подарком, принесли вам весну - нашу новую песню «Леди Весна». По весне пробуждаются все позитивные рецепторы, позитивные мысли. Совсем недавно прошёл концерт группы «Экивоки» в честь нашего 15-летия.

За период своего существования группа «Экивоки» пережила разные метаморфозы. В 1999 году вас назвали «Открытием года». Это принесло «звёздную болезнь» или же, наоборот, усиленное творчество?

Александр Сухарев, лидер группы «Экивоки»:

Мы как-то внезапно получили открытие года. Обычно артистов готовят к этому: «Вы в номинации, должны присутствовать на концерте и должны быть готовы к тому, что вас могут объявить кем-то!» Но насколько я помню, это все было настолько спонтанно, внезапно. Даже сейчас журналисты спрашивают, в каком году было открытие года, потому, как выяснилось, что в интернете некая «несостыковочка»: где-то написано, в 1999 году открытием года стала группа «Леприконсы», а на другом интернет-ресурсе - «Экивоки». Да, так получилось, что планировалось, что «Открытием года» станут «Леприконсы» - а стали мы. Я даже начал искать рок-корону для подтверждения!

Что вас теперь объединяет?

Александр Сухарев, лидер группы «Экивоки»:

Все получилось, опять же, достаточно спонтанно, когда в начале прошлого года я занимался сольной карьерой. Получилось так, что Володи не было и ребята, с которыми мы периодически делали группу «Экивоки» разъехались очень далеко. Работая сольно, накопилось очень много материала, которым мне хотелось бы делать с группой. Неожиданно все ребята внезапно вдруг «съехались» и мы решили совместно записать альбом и сделать концерт. Я раньше думал: лучше снимать видео, или же не снимать их вообще? Так вот, решил, что лучше все эти деньги потратить на организацию концерта. И я ничуть не жалею об этом! Потому что это намного важнее!