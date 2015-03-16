Белорусский тенор Григорий Полещук в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Относительно недавно Вас было сложно найти в Беларуси, так как Вы находились далеко за ее пределами. Сейчас чаще на родине бываете?

Григорий Полещук, белорусский тенор, лауреат международных конкурсов:

Безусловно, теперь у меня появилась здесь работа. Меня пригласили преподавать на эстрадную кафедру университета культуры. Может быть это несколько странно, что классический певец преподает эстраду, но я всегда работал параллельно как с эстрадными, так и с классическими произведениями, поэтому данное направление мне достаточно знакомо.

Меня всегда удивляло: зачем учиться чему-то определенному. Может, лучше сразу научиться всему и быть «универсальным солдатом» в своей сфере? Или это невозможно?

Григорий Полещук, белорусский тенор, лауреат международных конкурсов:

Считается, что это практически невозможно, потому что посыл в зал вживую, без микрофона очень отличается от посыла на эстрадном выступлении. Что-то похожее наблюдается между театральным актером и киноактером. Обычно у классического исполнителя изначально вбивается утрированный посыл.

Зачастую у оперных певцов присутствует пренебрежительное отношение к эстраде. Они говорят: «Вот так мы точно умеем! А пусть они попробуют спеть так, как мы!» Как Вы к этому относитесь, и существует ли такое противопоставление одного и другого?

Григорий Полещук, белорусский тенор, лауреат международных конкурсов:

Я считаю, что противопоставлять вообще не нужно, потому что это неправильно! Если ты идешь в оперу и поешь без микрофона, то вокальные данные должны быть обязательно высокого уровня. В эстраде же не обязательно иметь очень большой голос, зато там больше внимания уделяется исполнителю и индивидуальной окраске всего.

Вы заметили, что сейчас практически исчезают «звезды»? Все дело в том, что ранее оперными певцами становились ближе к 40 годам, когда за плечами имелся огромный опыт и вырабатывалась некая напетость. А сейчас - с 27. Молодые певцы пробуют взять все на горло, а это неправильно. Есть особые техники исполнения.

Легко ли обычному человеку, который просто попадает в ноты, научиться оперному вокалу?

Григорий Полещук, белорусский тенор, лауреат международных конкурсов:

Научить вокалу можно почти каждого, при условии отсутствия проблем координации слуха и голоса.