Евровидение-2015. Полина Гагарина представила песню и клип для «Евровидения»

Новости России. Полина Гагарина, представительница России на конкурсе «Евровидение», презентовала композицию, которую исполнит в Вене.



В Сети появилась полная версия евровизийной композиции A Million Voices. Напомним, это детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).

Песня станет «посланием мира», а сама вокалистка предстанет в романтическом образе. Подробности здесь.

Полина Гагарина называет A Million Voices рок-балладой.

Исполнительница уверена, что «добрая, жизненная, символичная, искренняя композиция» найдет отклик в сердцах многих. «Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных», – отметила Гагарина.