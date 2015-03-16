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Евровидение-2015. Полина Гагарина представила песню и клип для «Евровидения»

16 марта 2015 11:01
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Новости России. Полина Гагарина, представительница России на конкурсе «Евровидение», презентовала композицию, которую исполнит в Вене.

В Сети появилась полная версия евровизийной композиции A Million Voices. Напомним, это детище интернациональной команды авторов (Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий).

Песня станет «посланием мира», а сама вокалистка предстанет в романтическом образе. Подробности здесь.

Полина Гагарина называет A Million Voices рок-балладой.

Исполнительница уверена, что «добрая, жизненная, символичная, искренняя композиция» найдет отклик в сердцах многих. «Это песня мира, это песня абсолютно всех – стариков, детей, беременных», – отметила Гагарина.

Клип на песню A Million Voices снял режиссер Алексей Голубев. Отметим, с Голубевым Гагарина работает на протяжении многих лет. 

# Музыка # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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