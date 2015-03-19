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Евровидение-2015. Шведский сурдопереводчик Томми Крэнг спел и станцевал за каждого участника

19 марта 2015 09:43
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Новости Швеции. Сурдопереводчик из Швеции Томми Крэнг стал настоящей звездой Интернета после того, как перевел песни шведского отборочного тура «Евровидения» на язык глухонемых.

Сурдоперевод песен он сопроводил танцем. Запись эфира вмиг разлетелись по социальным сетям. И видео выступления Томми уже посмотрели несколько миллионов раз.

У Крэнга появились тысячи поклонников по всему миру. И они просят, даже требуют, отправить на «Евровидение» не победителя отборочного тура, а переводчика.

Евровидение-2015. Шведский сурдопереводчик Томми Крэнг спел и станцевал за каждого участника -1

Томми Крэнг:
Когда начинается музыка, я просто ухожу в отрыв. Я восхищен и счастлив, мне досталось столько любви из Интернета.

«Евровидение-2015» – все подробности здесь!

Для работы на трансляции шведского отборочного тура «Евровидения» ему понадобилось пять недель интенсивного обучения.

48-летний Томми Крэнг работает режиссером и актером.

Идея сопроводить музыкальные шоу сурдопереводом пришла к Томми и его коллеге пять лет назад.

Елена Войстборн, коллега Томми:
Мы хотим помочь глухим и слабослышащим людям чувствовать то же, что и остальные зрители. И этого можно достичь, только если мы подарим им всю гамму впечатлений: эмоции, настроение песен, ритм.
 
Кстати, язык глухонемых Томми Крэнг выучил самостоятельно. У мужчины нет специального образования в этой сфере.

# Музыка # Фотофакт # Евровидение 2015 # Томми Крэнг

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