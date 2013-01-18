Фестиваль классической музыки «Заславль-2013» прошел в древнем городе

Новости Беларуси. Традиционный фестиваль «Заславль-2013» прошел в древнем городе. В этом году праздник классической музыки посвященный 100-летию со дня рождения Анатолия Богатырева – основателя белорусского композиторской школы. Среди его учеников – народные артисты СССР и Беларуси, заслуженные деятели искусств страны.

К юбилею композитора Национальный академический концертный оркестр под управлением Михаила Финберга подготовил специальную программу из произведений Богатырева, его современников и последователей. В рамках фестиваля прошел конкурс учащихся музыкальных школ, организовали выставки и творческие мероприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Финберг, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси:

Мне вельмі прыемна, што 13 год запар мы расказываем а славутых імёнах нашай беларускай музычнай культуры.

Нас Заслаўе сустракае заўсёды вельмі сардэчна, таму што ён прынімае выбітны калектыў, той калектыў, які ведаюць не только на Беларусі, але і ў Еўропе, у Рассіі.

Валерий Шклеревский, директор Заславской школы искусств:

Это фестиваль особенный, потому что он проходит под эгидой Финберга. И юные дарования где его видят? Только по телевизору. А так они из его рук получают дипломы. И сегодня было даже два гран-при. Один – среди солистов (девочка из Слуцка увезла, Гиль Анастасия), а второй – среди ансамблей (Образцовый ансамбль Заславской детской школы под руководством Елены Козловской).