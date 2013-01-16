Всемирный день The Beatles отмечается 16 января в мире

Новости Беларуси. 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Праздник битломанов появился по инициативе ЮНЕСКО. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле был открыт клуб, в котором дебютировал тогда ещё никому не известный музыкальный коллектив. Затем ливерпульская четверка начала стремительно набирать популярность. По признанию критиков, The Beatles совершили настоящий переворот в рок-музыке.

Группа The Beatles просуществовала меньше 10 лет, успев за эти годы издать 13 студийных альбомов, 3 художественных фильма и один анимационный. Практически каждая песня становилась хитом, 6 альбомов получили статус бриллиантовых.