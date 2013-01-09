Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» стартовал в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте стартовал XXV Международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». С открытием форума участников и гостей фестиваля поздравил президент Александр Лукашенко.

Символично, что в этом году на серебряный юбилей форума прибыли исполнители из 25 стран. Среди них Германия, Китай, Италия, Дания, США, Польша, Португалия, Румыния. Более 700 музыкантов, 60 солистов. Впервые на брестских музыкальных вечерах выступят золотые голоса: солистки Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского.

Ирина Крикунова, солистка Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского (Россия):

Если бы была возможность, то, может быть, участвовала бы в нем ранее. Сейчас как раз по счастливому стечению обстоятельств есть возможность приехать в этот знаменитый город. Город европейского уровня. Симпатичный театр. Многие люди доброжелательны. Впечатления очень приятные.

Помимо дебютантов афиша собрала множество знакомых имен. Гости фестиваля услышат виртуозную скрипачку Лиану Исакадзе, первую флейту оперных театров Милана и Рима Антонио Амендуни, сообщили в программе .

Ведет форум один из лучших мастеров конферанса Святослав Бэлза. Народный артист России, знаток музыки и литературы отмечает схожесть январских вечеров в Бресте с декабрьскими в Москве.

Святослав Бэлза, народный артист России:

Если мерить по шкале Рихтера, то есть по самой требовательной, самой высокой шкале в мире музыкального искусства, то этот фестиваль радует уровнем участников. Ведь главное не сколько денег затратил фестиваль, а тот энтузиазм, который вкладывается. Сюда приезжают самые знаменитые исполнители.