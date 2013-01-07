История Белгосфилармонии

Новости Минска. Удивительная атмосфера тишины, в которой рождаются музыкальные шедевры. Жизнь Белорусской государственной филармонии, как токката в симфонии Моцарта. Так же стремительна и проникновенна. Каждый аккорд здесь подобен слову, а музыкальная классика читается на одном дыхании. В ее летописи сегодня громко прописаны 75 концертных сезонов, а это тысячи выступлений, гастролей, и десятки гениальных музыкантов.

В 1937 году, спустя 10 лет после основания Белорусского государственного симфонического оркестра, состоялось рождение филармонии. Первым главным дирижером стал знаменитый виртуоз Илья Александрович Мусин. Его по праву можно назвать духовным отцом филармонии.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это легендарная личность. Воспитал огромное количество дирижеров мирового класса. Под его руководством симфонический оркестр выступил на Первой декаде белорусского искусства и литературы в Москве, награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Однако музыкальные премьеры поначалу проходили без аншлагов. До войны у филармонии не было собственного дома, а классические сонаты в помещениях без акустики звучали не так трогательно, как могли бы. Симфонический оркестр кочевал по Минску.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

До Великой Отечественной войны ютилась в различных зданиях старого Минска, который, как известно, был полностью разрушен, за исключением нескольких зданий: Дом офицеров, Оперный театр, Дом Правительства. Белорусская филармония ютилась в меленьких помещениях барачного типа, и концерты происходили на свободных площадках, музыкальных театрах, театре Янки Купалы и, конечно же, на гастролях.

Но любовь к классике оказалась сильнее. Столичная публика жаждала окунуться в лирику Баха, Чайковского и с энтузиазмом заполняла даже неуютные холодные залы.

Мирную концертную жизнь оборвала Вторая мировая война. Но она не заставила замолчать бравых музыкантов. Филармония стала настоящим духовным резервом для Красной Армии.

Фрагмент репетиции симфонического оркестра 1952 года. Дирижер – легендарная Татьяна Коломийцева, яркая и экспрессивная. Ее динамичные музыкальные спектакли завораживали зрителей, а после окончания ее концертов в первое мгновение зал наполняла умиротворенная тишина. Именно она после войны в 1946 году стала у пульта симфонического оркестра, а позже дирижировала и в Театре Оперы и Балета.

Творческая биография оркестра немыслима без выдающихся дирижеров: Виктора Дубровского, Виталия Катаева – с их именами связаны целые эпохи становления симфонического искусства.

Сегодня главный артефакт Белгосфилармонии отмечает свое 50-летие. Ровно столько лет назад состоялось рождение главной концертной белорусской организации. Правда, от былой новостройки 1963 года сегодня остались лишь скульптурные фрески на лестничных площадках.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это здание представляло типовой с некоторыми изменениями Дворец культуры, которые, в принципе, тогда строились в различных городах России, Беларуси и так далее. В частности, в Минске два таких здания: Дворец культуры камвольного комбината и Белорусская филармония. Они построены практически в одно и то же время.

В 1980 годы началась активная гастрольная жизнь филармонии: «Верасы», «Песняры», «Харошкi» - белорусские музыкальные коллективы покоряли мир. За прорыв Мулявина в Америке Машеровым было решено сделать в филармонии полезную пристройку. Сегодня ее можно увидеть со стороны служебного входа. Здесь размещается администрация симфонического оркестра, а также проходит репетиция ансамбля «Купалинка» и «Хорошки». Но самое интересное – это сквер возле филармонии. До пристройки он напоминал настоящую деревню на Комаровке: здесь размещался частный сектор. А свое рабочее утро музыканты встречали под крики петухов. Сегодня в этом скверике мечтают создать скульптурную галерею портретов выдающихся деятелей филармонии.

Реконструкция 2001 года изменила облик филармонии до неузнаваемости. Остались лишь стены. Дубовый паркет заменил мрамор. Вместо прежних 930 мест осталось 690. Но это позволило улучшить качество звучания и добиться идеальной акустики. Большой зал, балконы которого напоминают настоящий корабль, оригинальные модерновые потолки – приобщиться к прекрасному стало еще приятнее.

В новейшей истории филармонии прописался и малый зал имени Григория Романовича Ширмы на 190 мест. Он стал отличной музыкальной площадкой для камерных исполнителей и избранной аудитории слушателей.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

На этом рояле играли замечательные музыканты: и Святослав Рихтер, и Эмиль Гилельс, и Ван Кливер. В свое время он был не только на сцене Белорусской филармонии, но и на сцене Дома офицеров стоял, и являлся одним из самых раритетных инструментов.

В новом здании филармонии сегодня можно и пролистать ее летопись. На втором этаже разместился музей имени Мулявина – артиста, который своим творчеством проявил любовь к родному языку миллионам белорусов. Здесь и галерея легендарных воспитанников филармонии. За каждым портретом – своя судьба и нелегкий жизненный путь.

Белгосфилармония стала колоссальной школой для музыкантов. Она воспитала немало поколений талантливых оркестрантов-исполнителей. Сегодня в ее составе 18 творческих коллективов. Среди них – Национальный академический оркестр народных инструментов имени Жиновича под руководством народного артиста Михаила Казинца, Академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси и заслуженного артиста России дирижера Александра Анисимова.

28 народных и заслуженных артистов Беларуси, 110 лауреатов международных конкурсов.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белорусской государственной филармонии, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы можем гордиться, что в течение последних трех десятилетий мы собрали все лучшее в музыкальном исполнительском искусстве, и ансамбль «Камерата», и фольклорные группы «Свята» и «Купалинка», Минский струнный квартет, солисты филармонии.

Неизменными остаются приоритеты: серьезная музыка, просветительская деятельность, возрождение культурных традиций, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.