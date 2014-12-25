Евровидение-2015. Представителя Беларуси из 15 финалистов выберут 26 декабря (+видео конкурсантов)

Новости Беларуси. 26 декабря станет известно имя представителя Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2015». За путевку в Вену в финале национального отбора будут бороться 15 участников.

Список финалистов белорусского национального отбора на «Евровидение-2015»:

1. Gunesh

2. Жанет

3. Алексей Гросс

4. Дария

5. Валерия Садовская

6. Uzari & Maimuna

7. Группа «МІЛКІ»

8. Яна Буцкевич и группа Muzzart

9. Группа «Беатрис»

10. Группа Napoli

11. Tasha ODI

12. Lis

13. Группа Rostany

14. Анастасия Малашкевич

15. Виталий Воронко

Как видим, среди артистов немало тех, кто пробует свои силы далеко не в первый раз.

Гюнешь по праву называют самой упорной участницей национальных отборов. И неслучайно: это уже шестая попытка певицы завоевать, наконец, право спеть за Беларусь на конкурсе «Евровидение». «I believe in a miracle» («Я верю в чудо») – говорит Гюнешь в своей конкурсной песне.

Ставку на национальный колорит сделал триумфатор «Евровидения-2009» Александр Рыбак. Специально для того, чтобы собрать девичью группу для участия в национальном отборе, артист провел кастинги в белорусских городах и выбрал пять самых поющих, самых харизматичных, на его взгляд, красавиц. Группа получила название «МІЛКІ», от белорусского «мілка» – милая, любимая. И поют девушки о белорусском акценте. Кстати, сценические костюмы для девушек сделаны топовым белорусским дизайнером – Натальей Ляховец.

Посмотреть на всех пятнадцать конкурсантов и прослушать их композиции вы можете на нашей официальной группе «Вконтакте».

Не новичок в «Евровидении» и певец Юзари. В 2011-м певец уже выступал на этом конкурсе, правда, тогда в качестве бэк-вокалиста у Анастасии Винниковой. За три года музыкант вырос в профессиональном плане. Певец, композитор, аранжировщик. Напомним, именно Юзари сделал аранжировку к песне «Сокал», с которой наша звездочка, Надежда Мисякова, в этом году покоряла «Детское Евровидение». Подробнее читайте здесь.

Теперь Юзари готовится штурмовать взрослое «Евровидение», уже как певец. Вместе с ним на сцене – скрипачка Маймуна. Их песня «Time», как несложно догадаться, о времени, о том, как оно стремительно мчится, и какие чудеса вытворяет с людьми. Маймуне к большой сцене не привыкать. Мы связались с пиар-менеджером артистки и выяснили, что певец и скрипачка объединились специально для участия в национальном отборе на «Евровидение».

Анна Новик, PR-менеджер Маймуны:

Идея песни – время, которое проносится быстро, как раскат грома. Скрипка дополняет слова песни, делает их более весомыми и пронзительными. Maimuna – известная белорусская скрипачка. В прошлом – первая скрипка Президенского оркестра под управлением Виктора Бабарикина. Выпустила два сольных альбома “Queen of Africa” и “Showtime”. Работает в стиле Classical Crossover (музыкальный стиль, представляющий собой своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов классической музыки и поп, рок, электронной музыки). Maimuna выходила на самые крупные концертные площадки мира! Кстати, Uzari и Maimuna объединились для участия в конкурсе «Евровидение-2015». Ещё полгода назад они не были даже знакомы.

Во второй раз в финале национального отбора – группа Napoli.

Коллектив молодой, но уже полюбившийся слушателям и зрителям. Лирическую балладу «My dreams» ребята посвящают памяти солиста группы Ильи Кравчука. Напомним, 24-летний парень трагически погиб в Дзержинске в марте этого года.

Группа Napoli:

Эту песню мы посвящаем памяти нашего солиста и друга Ильи Кравчука. Посвящаем всем друзьям, близким и родным Ильи. Мы постараемся осуществить его мечту, и нашу мечту – представить нашу родную страну, нашу Беларусь, на международном конкурсе «Евровидение-2015»!

Зачем Беларуси нужен конкурс «Евровидение»?

Чего не хватает нашим артистам для того, чтобы одержать победу в престижном музыкальном форуме. Ответы на эти вопросы искали артисты, продюсеры и журналисты в ток-шоу «Такова судьба на СТВ». Смотрите видео.